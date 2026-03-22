День таксиста — це професійне свято людей, які щодня перевозять безліч пасажирів та працюють у будь-яку погоду і в будь-який час доби.

Їхня робота вимагає уважності, витримки та швидких рішень, адже кожна поїздка — це відповідальність за безпеку та комфорт у дорозі.

Факти ICTV дізналися, коли відзначають День таксиста у 2026 році та підготували привітання у віршах і картинках.

День таксиста 2026 – дата

Вважається, що сучасна професія таксиста сформувалася у Лондоні. Саме 22 березня 1907 року там вперше з’явилися автомобілі з таксометрами — пристроями для підрахунку вартості поїздки.

Втім, ще раніше в Парижі працювали приватні візники на кінних екіпажах — так звані фіакри, які й стали попередниками сучасного таксі.

З часом ця професія поширилася по всьому світу. Сьогодні таксі — один із найзручніших видів транспорту, яким щодня користуються мільйони людей.

Міжнародний день таксиста щороку припадає на 22 березня — саме на згадку про появу перших авто з таксометрами у Лондоні.

Робота таксиста потребує не лише водійських навичок, а й витримки, уважності та вміння швидко орієнтуватися в місті. Водіям доводиться працювати в інтенсивному ритмі, спілкуватися з різними людьми та ухвалювати рішення у складних ситуаціях.

День таксиста 2026 — привітання у картинках

Якщо серед ваших знайомих є водії таксі — не забудьте привітати їх із професійним святом.

День таксиста 2026 — привітання у віршах

З Днем таксиста! Хай клієнти

Будуть щедрими завжди

На усмішки й компліменти,

Та на гарні чайові.

Вдома, щоб чекали завжди:

Радість, затишок, тепло

І москаль, щоб в нашім краю

Згинув, як і не було!

***

Хай зелене завжди світить,

І мотор не підведе,

Хай у будь-яку хвилину

Шлях до успіху веде!

***

Таксі — це не просто машина,

Це сповідь, розмова, людина.

Ти — психолог, водій і філософ,

За кермом — упевний профі!

Будь здоровим, наш любий таксисте,

Твоя справа – потрібна й корисна!

***

Нехай твій мотор муркотить, наче кіт,

Нехай будуть дні прибуткові й ясні!

Вікритих, рівнесеньких, легких шляхів,

Щоб ти ними, мовби на крилах летів!

***

З Міжнародним святом водія таксі,

Будь завжди здоровим і людей вози!

Щоб заторів не було у твоїм житті,

І розмітку впевненно бачив уночі!

Пов'язані теми:

