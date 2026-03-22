Коли День таксиста 2026 і як привітати тих, хто завжди за кермом
День таксиста — це професійне свято людей, які щодня перевозять безліч пасажирів та працюють у будь-яку погоду і в будь-який час доби.
Їхня робота вимагає уважності, витримки та швидких рішень, адже кожна поїздка — це відповідальність за безпеку та комфорт у дорозі.
Факти ICTV дізналися, коли відзначають День таксиста у 2026 році та підготували привітання у віршах і картинках.
День таксиста 2026 – дата
Вважається, що сучасна професія таксиста сформувалася у Лондоні. Саме 22 березня 1907 року там вперше з’явилися автомобілі з таксометрами — пристроями для підрахунку вартості поїздки.
Втім, ще раніше в Парижі працювали приватні візники на кінних екіпажах — так звані фіакри, які й стали попередниками сучасного таксі.
З часом ця професія поширилася по всьому світу. Сьогодні таксі — один із найзручніших видів транспорту, яким щодня користуються мільйони людей.
Міжнародний день таксиста щороку припадає на 22 березня — саме на згадку про появу перших авто з таксометрами у Лондоні.
Робота таксиста потребує не лише водійських навичок, а й витримки, уважності та вміння швидко орієнтуватися в місті. Водіям доводиться працювати в інтенсивному ритмі, спілкуватися з різними людьми та ухвалювати рішення у складних ситуаціях.
Якщо серед ваших знайомих є водії таксі — не забудьте привітати їх із професійним святом.
День таксиста 2026 — привітання у віршах
З Днем таксиста! Хай клієнти
Будуть щедрими завжди
На усмішки й компліменти,
Та на гарні чайові.
Вдома, щоб чекали завжди:
Радість, затишок, тепло
І москаль, щоб в нашім краю
Згинув, як і не було!
***
Хай зелене завжди світить,
І мотор не підведе,
Хай у будь-яку хвилину
Шлях до успіху веде!
***
Таксі — це не просто машина,
Це сповідь, розмова, людина.
Ти — психолог, водій і філософ,
За кермом — упевний профі!
Будь здоровим, наш любий таксисте,
Твоя справа – потрібна й корисна!
***
Нехай твій мотор муркотить, наче кіт,
Нехай будуть дні прибуткові й ясні!
Вікритих, рівнесеньких, легких шляхів,
Щоб ти ними, мовби на крилах летів!
***
З Міжнародним святом водія таксі,
Будь завжди здоровим і людей вози!
Щоб заторів не було у твоїм житті,
І розмітку впевненно бачив уночі!