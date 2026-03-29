Напередодні Великодня традиційно постає питання про впорядкування могил рідних та близьких. Відвідування кладовища, прибирання та вшанування пам’яті є важливою частиною нашої культури.

Факти ICTV дізнавалися у намісника Лаври від ПЦУ, єпископа Авраамія, чи можна прибирати на кладовищі у Вербну неділю, коли краще відвідати та прибрати могили і чи є особливі заборони.

Чи можна відвідувати кладовище у Вербну неділю та прибирати могили

Вербна неділя, або Вхід Господній у Єрусалим, є одним із найбільших свят у православному календарі. Цей день присвячений радісній події – зустрічі Ісуса Христа жителями Єрусалиму.

Літургійне богослужіння цього дня має особливе значення, і вірянам рекомендується бути присутніми в храмі, молитися та освячувати вербові гілочки, які символізують ці події.

– Забороняється прибирати, оскільки це недільний день і велике свято – Вхід Господній у Єрусалим, – зазначає єпископ Авраамій.

За церковними канонами у великі свята не рекомендується займатися важкою фізичною працею, включно з прибиранням. Цей час краще присвятити духовним роздумам, молитві та спілкуванню з Богом.

Вшанувати пам’ять померлих родичів молитвою та запаленою свічкою не суперечить церковним настановам. Проте слід пам’ятати про головний сенс цього дня – радість Входу Господнього у Єрусалим. Основне прибирання краще відкласти на інший, більш відповідний час.

Коли не можна прибирати на кладовищі перед Великоднем

Окрім Вербної неділі, існують інші періоди, коли прибирання на кладовищі перед Великоднем вважається небажаним:

Тиждень перед Великоднем є часом найсуворішого посту та спогадів про останні дні земного життя, страждання, смерть та поховання Ісуса Христа. Кожен день цього тижня має особливе значення. Займатися господарськими справами, включно з прибиранням на кладовищі, у цей період не рекомендується. Вірянам слід зосередитися на духовній підготовці до Великодня, відвідуванні богослужінь та молитві.

Щодо четверга, хоча цей день і називається Чистим, його головний сенс полягає у спогаді про Тайну Вечерю, встановлення Таїнства Євхаристії та духовного очищення. Хоча цього дня прибирають в оселях, але відвідування кладовища та важку фізичну працю краще відкласти.

Страсна П’ятниця – це день скорботи та суворого посту, присвячений спогадам про розп’яття Ісуса Христа.

Велика Субота – день перед Великоднем, присвячений спогадам про Христа. Хоча приготування до Великодня вже розпочинаються, відвідування кладовища з метою прибирання краще перенести.

Коли прибирати на кладовищі перед Великоднем

Найбільш сприятливим часом для прибирання на кладовищі перед Великоднем є тиждень, що передує Вербній неділі. Цей період ще не є частиною Страсного тижня, і віряни мають більше часу для господарських справ.

– Краще це робити до Вербної неділі, або з наступного тижня, до Великого четверга, – зазначає єпископ.

Але краще відвідувати та прибирати могили після Великодня, у поминальні дні. Ці дні є спеціально відведеними Церквою для вшанування пам’яті померлих.

