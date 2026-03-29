Щороку за тиждень до Великодня відзначають Вербну неділю. У 2026 році свято для православних вірян припадає на 5 квітня, а на 29 березня — для католиків.

Подія символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні здавна в цей день освячують вербу, яка є символом весняного пробудження природи, очищення і благословення. Сьогодні варто привітати рідних з цим світлим святом, побажавши їм здоров’я, злагоди та миру.

Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли підняти настрій своїм близьким людям.

Вербна неділя 2026 – привітання в картинках

Привітання з Вербною неділею у віршах

***

З Вербною неділею щиро вітаю,

Добра і достатку вам бажаю.

Щоб доля усміхалася щодня –

Міцного здоров’я й Божого благословення сповна!

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі та добріші!

***

Вербна неділя настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Гілочки вже посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Верба нехай благословляє

І приносить щастя в дім,

А Господь нехай допомагає

І подарує нам усім мир.

***

Привітання з Вербною неділею в прозі

***

Вітаю з Вербною неділею! Нехай цей день принесе у ваш дім спокій, злагоду і тепло. Нехай душа розквітає разом із природою, а вербова гілочка додасть сил та надії.

***

Вербна неділя — це нагадування, що після зими завжди приходить весна. Бажаю вам оновлення, гармонії, сімейного тепла, миру та віри в серці. Зі святом!

***

Зі світлим святом Вербної неділі! Нехай всі печалі та негаразди підуть, а щастя і радість завжди будуть у вашому домі. Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров’я міцного вам і вашим близьким!

***

Нехай у цей святковий день верба очистить від тривог, а добрі слова наповнять душу світлом. Бажаю вам миру, любові і Божого благословення!

***

З Вербною неділею вас! Нехай щастя розквітає у кожному куточку вашого дому, а життя наповнюється добром, надією і світлом!

***

