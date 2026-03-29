Миру та злагоди: найкращі привітання з Вербною неділею 2026
Щороку за тиждень до Великодня відзначають Вербну неділю. У 2026 році свято для православних вірян припадає на 5 квітня, а на 29 березня — для католиків.
Подія символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні здавна в цей день освячують вербу, яка є символом весняного пробудження природи, очищення і благословення. Сьогодні варто привітати рідних з цим світлим святом, побажавши їм здоров’я, злагоди та миру.
Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли підняти настрій своїм близьким людям.
Вербна неділя 2026 – привітання в картинках
Привітання з Вербною неділею у віршах
***
З Вербною неділею щиро вітаю,
Добра і достатку вам бажаю.
Щоб доля усміхалася щодня –
Міцного здоров’я й Божого благословення сповна!
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі та добріші!
***
Вербна неділя настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Гілочки вже посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Верба нехай благословляє
І приносить щастя в дім,
А Господь нехай допомагає
І подарує нам усім мир.
***
Привітання з Вербною неділею в прозі
***
Вітаю з Вербною неділею! Нехай цей день принесе у ваш дім спокій, злагоду і тепло. Нехай душа розквітає разом із природою, а вербова гілочка додасть сил та надії.
***
Вербна неділя — це нагадування, що після зими завжди приходить весна. Бажаю вам оновлення, гармонії, сімейного тепла, миру та віри в серці. Зі святом!
***
Зі світлим святом Вербної неділі! Нехай всі печалі та негаразди підуть, а щастя і радість завжди будуть у вашому домі. Мирного неба над головою, позитивних емоцій, спокою та умиротворення. Здоров’я міцного вам і вашим близьким!
***
Нехай у цей святковий день верба очистить від тривог, а добрі слова наповнять душу світлом. Бажаю вам миру, любові і Божого благословення!
***
З Вербною неділею вас! Нехай щастя розквітає у кожному куточку вашого дому, а життя наповнюється добром, надією і світлом!
***