Сьогодні, 29 березня, у світі святкують свій день фокусники. Саме цього дня народився напій Кока-кола, який зараз пьють в усьому світі.

Також на цю дату припадає Всесвітній день фортепіано, а Україна переходить на літній час.

Віряни 29 березня згадують священномучеників Марка та Кирила — християнських святих. Триває Великий піст перед Великоднем.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 29 березня 2026 року

Священномученики Марк та Кирил – це християнські святі, які постраждали за свою віру в IV столітті. Священномученик Марк був єпископом міста Арефусія, відомим своєю боротьбою з язичництвом, зокрема руйнуванням язичницького капища

За часів імператора Юліана Відступника, який переслідував християн, Марк зазнав жорстоких тортур, але завдяки його стійкості багато людей навернулися до християнства.

Священномученик Кирил був дияконом міста Іліополя, також відомим своєю боротьбою з ідолопоклонством. За часів Юліана Відступника він був схоплений язичниками і підданий жахливим мукам, після чого був вбитий. Обидва святі шануються як символи непохитної віри та відданості Христу.

Який сьогодні, 29 березня 2026 року, день в Україні

В Україні перехід на літній час відбувається щороку в останні вихідні березня. У 2026 році годинники переводять у ніч із 28 на 29 березня о 3:00 — стрілки потрібно перевести на одну годину вперед. Перехід запроваджено для ефективнішого використання денного світла та економії електроенергії. Також він пов’язаний із прагненням збільшити світлу частину доби ввечері, що може впливати на активність людей і безпеку на дорогах. Водночас зміна часу має і недоліки: вона може спричиняти порушення сну, тимчасове погіршення самопочуття та стрес для організму. Через це в Україні триває обговорення можливого скасування сезонного переведення годинників.

Хто святкує день ангела 29 березня 2026 року

29 березня 2025 року день ангела святкують Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

Що не можна робити 29 березня 2026 року

Вважається, що цього дня не можна розпочинати нові справи, оскільки вони можуть закінчитися невдачею, що пов’язано з періодом сонячного затемнення, яке може викликати хаос.

Після заходу сонця не варто вживати хліб, щоб уникнути матеріальних негараздів. Натомість на вечерю радять готувати страви з картоплі.

Не рекомендується брати чи давати гроші в борг, оскільки це може спричинити фінансові труднощі.

Слід уникати сварок і суперечок, щоб не накликати на себе неприємності.

Ручні роботи, такі як шиття, в’язання та розведення вогню, в цей день небажані, адже можуть принести невдачу.

Не слід піднімати важке, щоб не перенести на себе життєві труднощі та клопоти.

Що можна робити сьогодні

Це сприятливий день для того, щоб підбити підсумки, закінчити розпочаті проєкти або розв’язати давні проблеми, особливо це стосується справ, пов’язаних зі здоров’ям, фінансами та повсякденними обов’язками.

Приділіть час молитві, медитації або іншим духовним практикам, це допоможе вам заспокоїтися, зосередитися та знайти внутрішню гармонію.

Не перевантажуйте себе роботою та стресом, знайдіть час для відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі або улюбленого хобі. Відпочинок – це також частина продуктивності. Займіться благодійністю, допоможіть нужденним або просто зробіть щось приємне для інших людей.

Оскільки цей день припадає на період сонячного затемнення та коридору затемнень, то краще приділити час аналізу свого життя та підготовці до майбутніх змін, які можуть настати після завершення коридору затемнень.

Народні прикмети на 29 березня 2026 року

Теплий день віщує таку ж гарну погоду в найближчі дні.

Якщо горобці голосно цвірінькають і купаються в калюжах, це ознака наближення теплих днів.

Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета того, що весна буде теплою.

Хмари високо пливуть по небу – очікується тепла погода.

Якщо сонце крізь хмари пробивається, скоро піде дощ.

Ворони і горобці купаються в калюжах – чекай тепла.

Якщо зайці ще не змінили колір хутра, це вказує на можливе похолодання.

Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів.

Якщо зграї перелітних птахів кружляють над будинком, це означає, що скоро сніг розтане і настане потепління.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.