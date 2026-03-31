День флориста України — це професійне свято людей, які створюють неймовірні композиції з квітів і щодня працюють із емоціями.

Така діяльність потребує не лише смаку й творчості, а й знань про рослини, витримки та уважності до деталей, адже кожен букет має передати настрій і сенс.

Факти ICTV дізналися, коли відзначають День флориста у 2026 році та підготували привітання у віршах і картинках.

День флориста 2026 – дата

День флориста в Україні щороку відзначають 31 березня. Дата є фіксованою і не змінюється.

Вона пов’язана з професійною подією: 31 березня 2000 року професію флориста внесли до Класифікатора професій України. Саме ця дата і стала основою для неофіційного професійного свята.

Флористика як професія сформувалася відносно нещодавно, але швидко стала популярною. Сьогодні флористи працюють у квіткових салонах, займаються оформленням подій, створюють авторські композиції та декор.

Це робота, яка поєднує творчість і практичні навички, а її результат безпосередньо впливає на настрій людей.

День флориста 2026 — привітання у картинках

Якщо серед ваших знайомих є флористи, не забудьте привітати їх із професійним святом.

День флориста 2026 — привітання у віршах

З Днем флориста! Хай букети

Дарять радість повсякчас,

Хай натхнення не минає

І краса рятує нас!

***

З Днем флориста вітаю щиро!

Злагоди в серці, світла і миру!

Хай квіти цвітуть, надихають на диво,

Живи кольорово, творчо й щасливо!

***

У ваших руках розквітає весна,

Робота флористів така запашна!

Нехай кожен день приносить тепло,

І щоб на душі завжди світло було!

***

Ти даруєш людям свято і надію,

Фарбуєш будні в яскраві кольори.

Хай збуваються всі твої світлі мрії,

І сонце світить лагідно згори.

Хай кожен твій букет стає шедевром,

А вдячність щира гріє кожен день.

Бажаю сил, гармонії, натхнення

І творчих злетів кожен день!

***

В твоїх руках народжується казка,

Ти знаєш мову квітів та кохання.

В букетах — ніжність, пристрасть і повага,

І найщиріші наші сподівання.

Флористе, ти твори та процвітай,

Нехай краса рятує світ щоденно!

В душі весна панує, квітни й сяй!

Хай кожен день буде спокійним та натхненним!

