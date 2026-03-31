Ті, хто знає мову квітів: привітання з Днем флориста в Україні 2026
День флориста України — це професійне свято людей, які створюють неймовірні композиції з квітів і щодня працюють із емоціями.
Така діяльність потребує не лише смаку й творчості, а й знань про рослини, витримки та уважності до деталей, адже кожен букет має передати настрій і сенс.
Факти ICTV дізналися, коли відзначають День флориста у 2026 році та підготували привітання у віршах і картинках.
День флориста 2026 – дата
День флориста в Україні щороку відзначають 31 березня. Дата є фіксованою і не змінюється.
Вона пов’язана з професійною подією: 31 березня 2000 року професію флориста внесли до Класифікатора професій України. Саме ця дата і стала основою для неофіційного професійного свята.
Флористика як професія сформувалася відносно нещодавно, але швидко стала популярною. Сьогодні флористи працюють у квіткових салонах, займаються оформленням подій, створюють авторські композиції та декор.
Це робота, яка поєднує творчість і практичні навички, а її результат безпосередньо впливає на настрій людей.
День флориста 2026 — привітання у картинках
Якщо серед ваших знайомих є флористи, не забудьте привітати їх із професійним святом.
День флориста 2026 — привітання у віршах
З Днем флориста! Хай букети
Дарять радість повсякчас,
Хай натхнення не минає
І краса рятує нас!
***
З Днем флориста вітаю щиро!
Злагоди в серці, світла і миру!
Хай квіти цвітуть, надихають на диво,
Живи кольорово, творчо й щасливо!
***
У ваших руках розквітає весна,
Робота флористів така запашна!
Нехай кожен день приносить тепло,
І щоб на душі завжди світло було!
***
Ти даруєш людям свято і надію,
Фарбуєш будні в яскраві кольори.
Хай збуваються всі твої світлі мрії,
І сонце світить лагідно згори.
Хай кожен твій букет стає шедевром,
А вдячність щира гріє кожен день.
Бажаю сил, гармонії, натхнення
І творчих злетів кожен день!
***
В твоїх руках народжується казка,
Ти знаєш мову квітів та кохання.
В букетах — ніжність, пристрасть і повага,
І найщиріші наші сподівання.
Флористе, ти твори та процвітай,
Нехай краса рятує світ щоденно!
В душі весна панує, квітни й сяй!
Хай кожен день буде спокійним та натхненним!