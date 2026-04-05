Кожен день приносить українцям нові випробування, а в серцях мільйонів живе незламна віра у світле майбутнє. У цей непростий час, коли земля стогне від вибухів, а небо захмарене тривогою, Великдень стає особливим символом. Це давнє релігійне свято та втілення споконвічної людської віри у перемогу життя над смертю, світла над темрявою.

Факти ICTV підготували добірку патріотичних віршів про Великдень.

Вірші патріотичні про Великдень

В ці дні, сповнені гіркоти втрат і незламної мужності, українці, як ніколи раніше, прагнуть дива. Вони чекають, що разом із воскресінням Христовим воскресне й їхня зранена земля, їхня нескорена Україна. У кожному великодньому вітанні, у кожній запаленій свічці, у кожній молитві звучить не лише радість воскресіння, але й гаряче бажання миру, зцілення та відродження нашої батьківщини.

Вірші про Великдень можуть стати чудовим способом привітати рідних і близьких! Вони додають тепла, душевності та особливого святкового настрою вашим привітанням.

***

У час, коли тривога в кожнім домі,

І тінь війни лягла на рідний край,

Великодні дзвони б’ють не громом,

А шепотом: “Надіюсь і чекаю”.

**

Нехай святе Воскресіння Христове

Розбудить віру в зранених серцях,

І сила духу, незборима й нова,

Допоможе мир здобути в цих боях.

***

Ми молимось за воїнів, за тих, хто в полі,

За матерів, що сльози ллють вночі.

Нехай Великдень стане світлим колом,

Що зцілить рани, зніме всі жалі.

***

Христос Воскрес! Нехай ця вість лунає,

І в кожне серце промінь занесе.

Щоб Україна з попелу постала,

І мирний день нарешті вже прийшов.

***

Нехай святкова свічка пломінь кине,

На темні ночі, на гіркі часи.

І віра в перемогу не загине,

Як сонце правди зійде у росі.

***

Ми знаємо, що після ночі буде ранок,

І знов зазеленіє рідна земля.

Великдень стане символом світанку,

Нового життя, де сльози не бринять.

***

У великодній час скорботи й віри,

Ми просим миру для землі святої.

Хай воскресіння стане знаком миру,

І відродиться Україна знов.

***

Христос воскрес! І ми воскреснем з ним,

Сильніші духом, мудріші в борні.

Щоб знов засяяв край наш нездоланний,

У світлі миру, в радості й весні.

***

Над Україною весна співає,

Хоч сльози ще не висохли з лиця.

І дзвони великодні розливаються,

Несучи віру в краще майбуття.

***

Нехай свята надія в серці квітне,

Як перші проліски на звільненій землі.

І кожен день, що сонце нам присвітить,

Наблизить мить омріяної волі.

***

Ми пам’ятаємо всіх, хто в небесах,

Хто за свободу душу віддав.

І віримо, що в великодніх чудесах,

Настане мир, якого кожен ждав.

***

Христос воскрес! І Україна встане,

Сильніша духом, вільна і нова.

І сонце правди знов для нас засяє,

Розквітне радістю кожнісінька трава.

