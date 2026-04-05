Сьогодні, 5 квітня, відзначається день створення першої української Конституції, з професійним святом вітають неонатологів, а в усьому світі приділяють увагу темі чистої карми та совісті.

Православні християни святкують Вербну неділю та вшановують святих мучеників Теодула (Феодула) й Агатопода.

Яке сьогодні церковне свято – 5 квітня 2026 року

Яке сьогодні церковне свято – 5 квітня 2026 року

Вербна неділя — одне з важливих християнських свят, яке символізує Вхід Господній до Єрусалима.

Цього дня віряни згадують, як Ісуса Христа урочисто зустрічали люди, встеляючи йому шлях гілками дерев. В Україні символом свята стала верба, адже саме вона першою розквітає навесні. У 2026 році Вербну неділю відзначають 5 квітня.

Свято відкриває Страсний тиждень перед Великоднем і має особливий зміст: радість від вшанування Христа поєднується з усвідомленням його майбутніх страждань. У цей день традиційно освячують вербові гілки, які вважаються символом життя, оновлення та Божого благословення.

Цього дня православна церква згадує святих мучеників Теодула (Феодула) й Агатопода. Вони постраждали за свою віру в часи жорстоких переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана.

Теодул був молодим дияконом, Агатопод – літнім служителем церкви. За проповідування християнства їх заарештували, піддали тортурам і втопили в морі. Та, за церковним переданням, мотузки, якими мучеників звʼязали, розірвалися, а хвилі винесли їхні тіла на берег. Християни поховали їх із честю, а церква вшанувала як святих, що не зреклися віри навіть перед смертю.

Який сьогодні, 5 квітня 2026, день в Україні

5 квітня українці згадують одну з важливих історичних подій – укладання першої української Конституції.

У 1710 році гетьман Пилип Орлик підписав документ під назвою Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького. Ця угода між гетьманом і козацькою старшиною закріплювала принципи демократичного управління, поділу влади й захисту прав громадян, що робить її однією з перших конституцій у Європі.

Також 5 квітня відзначається День неонатолога. Саме ці лікарі першими приймають новонароджену дитину після появи на світ. Їхня робота не лише про медицину, а й про щоденне служіння життю.

Хто святкує день ангела 5 квітня

Сьогодні іменини відзначають власники імен Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон і Семен.

Що не можна робити 5 квітня 2026 року

Уникайте лайки, образ, пліток, заздрості, а також утримайтеся від стрижки – вона може спричинити конфлікти та навіть ослабити здоров’я. Під забороною також спонтанні покупки й поспішні рішення, особливо в особистому житті.

У церковне свято також не можна відмовляти в допомозі, зневажати ближнього, впадати у відчай. Церква засуджує лінощі, жадібність і духовну байдужість.

Що можна робити сьогодні

Цього дня потрібно дбати про затишок у домі, відкрити вікна, провітрити оселю та прибрати все зайве – це сприяє очищенню простору і внутрішнього стану. Добре було б зайнятися духовними практиками, молитвою, творчістю, усамітненням.

Це сприятливий день для планових хірургічних операцій, а також для щирих розмов у родині. У стосунках важливо не мовчати про любов – говоріть про свої почуття, не скупіться на компліменти. Слово сьогодні має особливу силу.

У цей день віряни моляться до святих мучеників про захист від видимого й невидимого зла, про зміцнення віри та духовну стійкість. У народі 5 квітня знане ще як день Федула Вітряника. Вважалося, що з цього дня починають дути весняні вітри. Це ще один привід впустити до хати свіже повітря.

Народні прикмети на 5 квітня 2026

Ластівки ще не прилетіли – холоди триматимуться.

Якщо на березі багато соку – літо буде дощовим.

Дощ цього дня – до багатого врожаю.

Вдень тепло, а вночі заморозки – чекайте на гожий квітень.

Зоряне небо увечері – зранку будуть заморозки.

Кішка чхає або кашляє – перед дощем.

Якщо білки з’явилися поблизу людських осель – потеплішає.

