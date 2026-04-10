Щороку 10 квітня в Україні відзначають важливе сімейне свято – День братів і сестер. Це чудова нагода, аби ще раз сказати рідним теплі слова, подякувати за підтримку, згадати спільні пригоди та просто обійнятися.

У часи повномасштабної війни це свято набуває особливого значення, адже саме родинні зв’язки стають джерелом сили, яке допомагає вистояти і не зламатися під впливом різних подій. І навіть якщо вас з братами чи сестрами роз’єднує відстань, не забудьте сьогодні приділити їм увагу та час.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем братів і сестер 2026 в картинках і прозі, аби ви могли потішити своїх рідних і підняти їм настрій.

Зараз дивляться

День братів і сестер 2026: привітання в картинках

Привітання з Днем братів і сестер у прозі

***

Дорогий брате! Дякую тобі за всі ті моменти, коли ти був поруч – від дитячих пустощів до серйозних життєвих рішень. Нехай наш зв’язок залишиться таким же міцним, попри всі обставини. Зі святом тебе, мій найкращий союзнику по життю!

***

Сестричко, ти — моє серце, моя подруга й моя підтримка. Я дякую долі за те, що ти є у моєму житті. Бажаю тобі тепла, щастя та любові, яку ти так щиро даруєш іншим. Зі святом, моя рідненька!

***

Дорогий брате/дорога сестро! З кожним роком я дедалі більше ціную те, що ми маємо – спільне дитинство, наші спогади, жарти, які розуміємо тільки ми. Бажаю тобі щастя, здоров’я й миру. Нехай життя завжди дарує приводи для усмішки!

***

Брате/сестро, ти – людина, якій я можу довірити все. Сьогодні я хочу подякувати за твою підтримку, за слова, які піднімають дух, і за твою присутність у моєму житті. Бажаю тобі внутрішнього спокою, здійснення мрій і побільше щасливих моментів. Обіймаю!

***

Мій рідний брате/моя рідна сестро, вітаю тебе зі святом! Дякую, що ти є у моєму житті. Бажаю тобі світла в душі, тепла в серці та безпеки в кожному дні. Нехай попереду у нас буде лише мирне небо і багато щасливих моментів разом.

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.