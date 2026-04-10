У пʼятницю, 10 квітня, відзначається Міжнародний день братів та сестер, День гольфіста, Міжнародний день шпильки, Всесвітній день гомеопатії, Всесвітній тиждень музичної терапії, Всесвітній день роботи з дому і Всесвітній день ягуара.

Віряни вшановують святих мучеників Терентія і Помпія. Також на 10 квітня цього року припадає Страсна пʼятниця – найскорботніший день страсного тижня.

Яке сьогодні церковне свято – 10 квітня 2026 року

На цей день за православною традицією припадає Страсна (Велика) п’ятниця — найскорботніший день у християнському календарі, адже саме тоді згадують розп’яття Ісуса Христа на хресті.

Назва “Страсна” походить від слова “страсті”, що означає страждання і муки, яких зазнав Христос у передостанній день свого земного життя. У церковній традиції цей день присвячений осмисленню жертви та подій, що передували Воскресінню.

Згідно з біблійною історією, після арешту Ісуса піддали допитам і засудили до страти через розп’яття на хресті, встановленому на Голгофі.

Також цього дня православна церква сьогодні вшановує мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.

Усі вони постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті під час правління римського імператора Деція Траяна. Мученики відмовилися приносити жертви язичницьким ідолам, через що зазнали страшних мук.

Хто святкує день ангела 10 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір і Яків.

Що не можна робити 10 квітня 2026 року

У цей день діють суворі обмеження, адже він присвячений скорботі та тиші:

не можна їсти до виносу плащаниці (дотримуються суворого посту, без риби);

не варто займатися важкою фізичною працею, особливо рубати дрова чи працювати сокирою;

заборонено шити, прати та виконувати хатні роботи, що потребують зусиль;

не можна співати, веселитися чи влаштовувати розваги;

не варто проводити гучні святкування або слухати музику.

Наші предки вважали, що в день Терентія не варто купувати каченят, курчат та інших пташенят, оскільки в них може бути слабке здоров’я.

Також 10 квітня не можна працювати із землею. Не рекомендується копати, сіяти чи орати, бо земля ще “не прокинулася остаточно”. Вважалося, що будь-яка праця в полі принесе шкоду майбутньому врожаю.

Що можна робити сьогодні

У народі 10 квітня називали Терентій Маревний, день покаяння. У цю дату подружжя просило одне в одного прощення. Також чоловік і жінка зізнавалися в тому, що приховували одне від одного.

Крім того у Страсну пʼятницю слід зберігати тишу і спокій, варто провести день у колі родини.

Народні прикмети на 10 квітня 2026 року

Вранці густий туман – чекайте на дощ.

Уночі небо всіяне зірками – до багатого врожаю.

Журавлі летять високо – до сонячної погоди.

Сонце в колі (німб навколо сонця) – чекайте на зміну погоди або на дощі найближчими днями.

