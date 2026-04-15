Сьогодні, 15 квітня, професійне свято відзначають працівники українського карного розшуку. У світі на цю дату припадає Міжнародний день екологічних знань, Всесвітній день мистецтва та Всесвітній день аніме.

За православним церковним календарем цього дня вшановують святих апостолів Аристарха, Пуда й Трохима. Факти ICTV дізналися більше про історію сьогоднішніх свят, а також хто святкує іменини, що можна й не можна робити 15 квітня.

Яке сьогодні церковне свято – 15 квітня 2026 року

Віряни згадують апостолів Аристарха, Пуда і Трохима – учнів і сподвижників святого Павла.

Вони проповідували Євангеліє в різних куточках Римської імперії, супроводжували апостола під час подорожей і розділили з ним ув’язнення. За переказами, усі троє прийняли мученицьку смерть в один день у Римі за часів Нерона.

Також на цей день припадає Світла середа, що входить до циклу днів Великоднього тижня.

Який сьогодні, 15 квітня 2026 року, день в Україні

Щороку цього дня в Україні відзначають День працівників карного (кримінального) розшуку, які протидіють та розслідують найтяжчі злочини.

Робота оперативників потребує максимальної зосередженості, витримки та сміливості, адже саме ці фахівці першими виходять на слід злочинця.

Хто святкує день ангела 15 квітня 2026 року

На цю дату припадає багато іменин. Серед хлопчиків та чоловіків святкують власники поширених в Україні імен Андрій, Віктор, Леонід, Олександр та Федір. Також день ангеля й у носіїв більш рідкісних імен Аристарх, Кіндрат, Лук’ян, Севастьян і Трохим.

Якщо ж у вашій родині сьогодні на світ зʼявиться дівчинка, її буде доречно назвати Анастасія або Василина.

Що не можна робити 15 квітня 2026 року

Не спіть на брудній постелі.

Не обрізайте дерева.

Не перенапружуйтеся.

Не позичайте нікому грошей, бо цей борг не повернеться.

Що можна робити сьогодні

День вважається дуже вдалим для бізнесу, тому наші пращури призначали на цю дату весняні ярмарки, де можна було придбати інструмент для роботи в полі та на городі, будматеріали та одяг і взуття на літо.

Пасічники виносили вулики, щоби перевірити, як перезимували їхні бджоли. В народі вірили, що сьогодні просто необхідно зʼїсти ложу меду, аби здоровʼя було міцним.

Також цього дня займалися заготівлею лікарських трав, закупами, поралися на городі та по хаті.

Народні прикмети на 15 квітня 2026 року

Ластівки прилетіли – морози відступили.

Червоне небо, коли сонце сідає, збирається на дощ.

Дощ після обіду – суне потепління.

Якщо птахи купаються в калюжах, буде спека.

