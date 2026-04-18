У суботу, 18 квітня, відзначається День пам’яток історії та культури України, День довкілля та День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день пам’яток і визначних місць, Всесвітній день цирку, Міжнародний день жонглерів, Всесвітній день радіоаматора і День газетного оглядача.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Івана Солунського. Також на цю дату припадає Світла субота.

Яке сьогодні церковне свято – 18 квітня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого Івана, учня преподобного Григорія Декаполіта.

Він ще юнаком постригся в ченці в Солунському монастирі, щоби присвятити життя Богу. Іван відомий своєю боротьбою з іконоборцями.

Також на 18 квітня 2026 року припадає Світла субота – шостий день Світлого тижня після Великодня. У цей період віряни продовжують святкувати Воскресіння Христове.

Який сьогодні, 18 квітня 2026 року, день в Україні

Щорічно 18 квітня в Україні відзначають День пам’яток історії та культури.

Свято встановлено “на підтримку ініціативи вчених, архітекторів, реставраторів, працівників державних органів охорони пам’яток історії та культури”, згідно з указом президента України від 23 серпня 1999 року.

Також щороку 18 квітня відзначається важлива подія — День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Саме цього дня у 1918 році в Києві відбувся перший з’їзд організації, що об’єднала медиків і сестер милосердя.

Товариство Червоного Хреста є гуманітарною добровільною організацією, яка допомагає людям у кризових ситуаціях, захищає життя і здоров’я та підтримує постраждалих.

У третю суботу квітня в Україні відзначають День довкілля. У 2026 році він припадає саме на 18 квітня.

Зазвичай цього дня проводять різні екологічні акції – прибирають сміття, садять дерева, очищають водойми.

Це шанс зробити щось корисне для планети власноруч, що дуже важливо в умовах війни, адже російські ракети несуть смерть не лише людям, а й тваринам і всьому живому.

Хто святкує день ангела 18 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Іван і Тамара.

Що не можна робити 18 квітня 2026 року

Сваритися, конфліктувати чи тримати образи.

Сумувати, впадати у відчай або зосереджуватися на негативі.

Перевантажувати себе важкою фізичною працею без потреби.

Відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

Зловживати їжею чи алкоголем, попри завершення посту.

Згідно з народними прикметами, шиття, прядіння та рубання дров у цей день може накликати на вас біду. Якщо садити чи сіяти щось 18 квітня, то воно не принесе врожаю.

Також не можна стригти й фарбувати волосся, якщо не хочете втратити сили і здоров’я.

Що можна робити сьогодні

Світла субота — це час подяки, спокою та добрих справ, коли важливо зберігати внутрішню радість і ділитися нею з іншими.

Сьогодні можна відвідувати храм, проводити час із родиною, ходити в гості, ділитися великодніми стравами. Також слід допомагати близьким і тим, хто потребує підтримки.

Народні прикмети на 18 квітня 2026 року

Холодно – до хорошого врожаю.

Сильний дощ – риболовся буде вдалою.

Ластівки ще не прилетіли – потепління буде не скоро.

На черемшині з’явилося листя – вже можна садити картоплю.

