Сьогодні, 19 квітня, у світі святкують День поезії та творчого мислення, а віряни відзначають Антипасху.

Яке сьогодні церковне свято – 19 квітня 2026

Цього дня відзначають Антипасху — першу неділю після Великодня, яку ще називають Фоминою неділею. Свято пов’язане з явленням Ісуса Христа апостолам, під час якого апостол Фома, який раніше сумнівався у Воскресінні, отримав підтвердження цієї події. Зараз дивляться Назва має грецьке походження і означає “замість Пасхи” або “друга Пасха”. Вона підкреслює продовження та оновлення великодньої радості, зберігаючи духовний зміст свята Воскресіння Христового. Також цього дня православна церква вшановує пам’ять святого Івана Печерника (Ветхопечерника) – монаха і священник із Палестини, що змолоду обрав шлях духовного служіння Богу. Печерником його прозвали через те, що жив він у стародавньому монастирі святого Харитона, храм якого був розташований у печері. Хто святкує день ангела 19 квітня 2026 Сьогодні день ангела відзначають усі, кого звати Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян і Мотрона.

У цей день заведено вітати іменинників, бажати їм здоров’я, добробуту та Божої ласки. Ім’я, отримане при хрещенні, вважається духовним оберегом, тому день ангела має особливе значення в житті кожного вірянина.

Що не можна робити 19 квітня 2026

У народі вірили, що цього дня не можна рвати яблуневий цвіт, ламати чи обрізати з цього дерева гілки. Вважалося, що це може зіпсувати урожай і порушити природний порядок.

Жінки не ходили з розпущеним волоссям, бо вірили, що це могло притягнути злі сили або хвороби.

Також не перераховували гроші чи запаси їжі, аби не спричинити втрати або нестачу в домі.

Цього дня не вдягали чорний або зелений одяг, адже ці кольори асоціювалися з хворобами, печаллю чи негативною енергією.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вважали, що саме цього дня слід віддати шану яблуні – поклонитися дереву й подякувати природі за майбутній урожай. Був і кулінарний обряд: господині пекли пироги з яблуками, вірячи, що це приверне в дім добробут і злагоду.

Дівчата, які прагнули дізнатися про свою долю, використовували цей день для ворожіння на нареченого. Згідно з повір’ям, потрібно було знайти квіти яблуні та принести їх до церковного порогу. Вважалося, що та, хто першою прийде до храму, найшвидше вийде заміж.

У народних традиціях цей день також відомий як Красна гірка — свято зустрічі весни. Люди влаштовували гуляння, співали пісень, зустрічали схід сонця та залишали символічні підношення — коровай і крашанки.

Вважалося, що Антипасха — сприятливий час для нових знайомств і створення родини. Саме тому на цю дату часто планували весілля, адже вірили, що вона приносить сімейне щастя.

Народні прикмети на 19 квітня 2026

Дощ цього дня вважався добрим знаком, який віщував щедрий урожай грибів.

Ранковий туман обіцяє суху погоду на найближчі дні.

Сильний вітер упродовж дня – передвістя неврожаю, особливо зернових культур.

Безхмарне небо та яскраве сонце – попередження про можливі заморозки, навіть попри теплий день.

