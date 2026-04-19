Яке свято 19 квітня 2026 і чому потрібно спекти яблучний пиріг
Сьогодні, 19 квітня, у світі святкують День поезії та творчого мислення, а віряни відзначають Антипасху.
Яке сьогодні церковне свято – 19 квітня 2026
У цей день заведено вітати іменинників, бажати їм здоров’я, добробуту та Божої ласки. Ім’я, отримане при хрещенні, вважається духовним оберегом, тому день ангела має особливе значення в житті кожного вірянина.
Що не можна робити 19 квітня 2026
У народі вірили, що цього дня не можна рвати яблуневий цвіт, ламати чи обрізати з цього дерева гілки. Вважалося, що це може зіпсувати урожай і порушити природний порядок.
Жінки не ходили з розпущеним волоссям, бо вірили, що це могло притягнути злі сили або хвороби.
Також не перераховували гроші чи запаси їжі, аби не спричинити втрати або нестачу в домі.
Цього дня не вдягали чорний або зелений одяг, адже ці кольори асоціювалися з хворобами, печаллю чи негативною енергією.
Що можна робити сьогодні
Наші предки вважали, що саме цього дня слід віддати шану яблуні – поклонитися дереву й подякувати природі за майбутній урожай. Був і кулінарний обряд: господині пекли пироги з яблуками, вірячи, що це приверне в дім добробут і злагоду.
Дівчата, які прагнули дізнатися про свою долю, використовували цей день для ворожіння на нареченого. Згідно з повір’ям, потрібно було знайти квіти яблуні та принести їх до церковного порогу. Вважалося, що та, хто першою прийде до храму, найшвидше вийде заміж.
У народних традиціях цей день також відомий як Красна гірка — свято зустрічі весни. Люди влаштовували гуляння, співали пісень, зустрічали схід сонця та залишали символічні підношення — коровай і крашанки.
Вважалося, що Антипасха — сприятливий час для нових знайомств і створення родини. Саме тому на цю дату часто планували весілля, адже вірили, що вона приносить сімейне щастя.
Народні прикмети на 19 квітня 2026
- Дощ цього дня вважався добрим знаком, який віщував щедрий урожай грибів.
- Ранковий туман обіцяє суху погоду на найближчі дні.
- Сильний вітер упродовж дня – передвістя неврожаю, особливо зернових культур.
- Безхмарне небо та яскраве сонце – попередження про можливі заморозки, навіть попри теплий день.