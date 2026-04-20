У травні 2026 року церковний календар зосереджений на важливих подіях пасхального циклу, серед яких Вознесіння Господнє та Трійця – П’ятидесятниця.

Протягом місяця віряни також вшановують апостолів, мучеників і визначних діячів церкви. Серед них — апостол і євангеліст Іван Богослов, рівноапостольні Кирило і Мефодій, а також святі Костянтин і Олена.

Факти ICTV зібрали церковний календар на травень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Зараз дивляться

Церковні свята у травні 2026 року

1 травня — святого пророка Єремії.

2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

3 травня — святого преподобного Феодосія Печерського.

4 травня — святої мучениці Пелагії.

5 травня — святої мучениці Ірини.

6 травня — праведного Йова Багатостраждального; преподобного Йова Почаївського.

7 травня — святого мученика Акакія.

8 травня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого.

9 травня — перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора.

10 травня — святого апостола Симона Зилота.

11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян.

12 травня — святителів Епіфанія і Германа.

13 травня — святої мучениці Гликерії.

14 травня — святого мученика Ісидора.

15 травня — святого преподобного Пахомія Великого.

16 травня — святого преподобного Теодора Освященного.

17 травня — святого апостола Андроніка.

18 травня — святих мучеників Феодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

20 травня — святого мученика Талалея.

21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени.

22 травня — святого мученика Василіска.

23 травня — святого преподобного Михаїла; святої преподобної Євфросинії.

24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця.

25 травня — третє віднайдення глави святого пророка Йоана Хрестителя.

26 травня — святого апостола Карпа.

27 травня — святого священномученика Ферапонта.

28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

29 травня — святого преподобномучениці Феодосії.

30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського.

31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця); святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.