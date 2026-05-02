У субботу, 2 травня, відзначається День поширення інформації про дитячий інсульт, Міжнародний день поінформованості про цингу, Міжнародний день пілатесу, Міжнародний день Гаррі Поттера, День вуличного музиканта, Всесвітній день лабіринту та Міжнародний день тунця.

Також сьогодні святкує день народження одне з найгарніших та найдавінших міст України – Львів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського.

Яке сьогодні церковне свято – 2 травня 2026 року

2 травня віряни згадують святителя Афанасія Великого. Він народився близько 297 року у християнській сім’ї, протягом свого життя був противником аріанства.

Попри багаторічні гоніння й переслідування, архієпископ Александрійський захищав християнство, відстоював догмати про природу Святої Трійці та божественності Ісуса. Йому приписують написання Афанасієвського символу віри.

Який сьогодні, 2 травня 2026 року, день в Україні

День міста Львів відзначається у найближчі вихідні після 23 квітня — Дня святого Юрія, покровителя міста.

У 2026 році День Львова формально припадає на 26 квітня, однак через Міжнародний день пам’яті Чорнобиля святкові заходи перенесли на 1–3 травня.

Хто святкує день ангела 2 травня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман та Зоя.

Що не можна робити 2 травня 2026 року

Цього дня не можна нікому розповідати про свої сни. Не варто робити так, щоб гаманець був порожній, інакше накличете на себе бідність.

Народні прикмети забороняють давати гроші в борг – відженете удачу. Також після заходу сонця не рекомендується перераховувати гроші.

Що можна робити сьогодні

Згідно з народними прикметами, 2 травня варто прислухатися до співу солов’їв. Якщо почуєте спів птаха, то будете жити довго та щасливо.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, рукоділлям, також немає заборон щодо роботи на городі.

Народні прикмети на 2 травня 2026 року

Вітряно і холодно – чекайте на таке ж літо.

На черемсі з’явилися квіти – до похолодання.

На заході сонце яскраве – до посушливого літа.

Каркає ворона біля дому – до неприємностей.

