Сьогодні, 3 травня, світ відзначає низку оригінальних та змістовних дат. Серед них – Міжнародний день Сонця, Всесвітній день свободи преси, День кондитера, Міжнародний день дикої коали, а також День словотворця.

Православна церква згадує одного з найшанованіших українських святих – преподобного Феодосія Печерського.

Факти ICTV зібрали інформацію про церковне і світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого сьогодні варто уникати, а що, навпаки, зробити.

Яке сьогодні церковне свято – 3 травня 2026 року

Православна церква згадує преподобного Феодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва часів України-Руси, ігумена Києво-Печерської лаври. Його постать відіграла визначальну роль у духовному житті Княжої доби, адже саме він сформував ідеал монастирського співжиття за Студійським уставом.

Хто святкує день ангела 3 травня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики з іменами Петро та Тимофій.

Що не можна робити 3 травня 2026 року

Не слід злословити, скандалити чи проявляти злість.

Уникайте заздрості, жадібності та лінощів.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує

Подружжю не можна сваритися – це віщує рік конфліктів

Не можна проливати молоко – це до прикростей

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено звертатися з молитвами до преподобного Феодосія Печерського. Люди просять у нього здоров’я, духовної стійкості, добробуту в родині, допомоги у матеріальних потребах. Особливо моляться ченці, адже Феодосій вважається їхнім покровителем.

Народні прикмети на 3 травня 2026 року

Якщо зранку випала роса – день буде ясним.

Відсутність роси – до дощу.

Співають солов’ї – друга половина травня буде теплою.

Черемха рясно квітне – літо буде сухим.

