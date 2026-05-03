Яке свято 3 травня 2026 і чому подружжю не можна сваритися
Сьогодні, 3 травня, світ відзначає низку оригінальних та змістовних дат. Серед них – Міжнародний день Сонця, Всесвітній день свободи преси, День кондитера, Міжнародний день дикої коали, а також День словотворця.
Факти ICTV зібрали інформацію про церковне і світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого сьогодні варто уникати, а що, навпаки, зробити.
Яке сьогодні церковне свято – 3 травня 2026 року
Православна церква згадує преподобного Феодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва часів України-Руси, ігумена Києво-Печерської лаври. Його постать відіграла визначальну роль у духовному житті Княжої доби, адже саме він сформував ідеал монастирського співжиття за Студійським уставом.
Хто святкує день ангела 3 травня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики з іменами Петро та Тимофій.
Що не можна робити 3 травня 2026 року
- Не слід злословити, скандалити чи проявляти злість.
- Уникайте заздрості, жадібності та лінощів.
- Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує
- Подружжю не можна сваритися – це віщує рік конфліктів
- Не можна проливати молоко – це до прикростей
Що можна робити сьогодні
Цього дня заведено звертатися з молитвами до преподобного Феодосія Печерського. Люди просять у нього здоров’я, духовної стійкості, добробуту в родині, допомоги у матеріальних потребах. Особливо моляться ченці, адже Феодосій вважається їхнім покровителем.
Народні прикмети на 3 травня 2026 року
- Якщо зранку випала роса – день буде ясним.
- Відсутність роси – до дощу.
- Співають солов’ї – друга половина травня буде теплою.
- Черемха рясно квітне – літо буде сухим.