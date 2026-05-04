Яке свято 4 травня та чому сьогодні потрібно зробити добру справу
У понеділок, 4 травня, відзначається Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), День відновлення стосунків, Всесвітній день щедрості та День Зоряних війн.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Пелагії.
Детальніше про свята 4 травня 2026 року, прикмети, заборони, а також хто святкує іменини – читайте у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 4 травня 2026 року
- Хто святкує день ангела 4 травня 2026 року
- Що не можна робити 4 травня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 4 травня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято — 4 травня 2026 року
У церковному календарі 4 травня — день пам’яті святої мучениці Пелагії. Вона народилася в III столітті в Тарсі (Кілікійській області Малої Азії) в сім’ї язичників. Дізнавшись про християн, їхню віру і мучеництво, Пелагія прийняла хрещення від єпископа Клінона. Після цього вона відмовилася одружуватися з прийомним сином імператора Діоклетіана.
Коли матір привела доньку до імператора, то він, побачивши красу дівчини, захотів зробити її своєю дружиною. Пелагія відмовила Діоклетіану, визнала себе християнкою і була страчена через спалення в розпеченому мідному бику. Рештки святої зібрали місцеві християни і поховали на одному з пагорбів в околицях міста. Імператор Костянтин I Великий побудував над мощами святої церкву.
Хто святкує день ангела 4 травня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія та Пелагея.
Що не можна робити 4 травня 2026 року
Цього дня не можна фізично працювати як вдома, так і на городі. Забороняється сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати і ображатися. Не варто відмовляти в допомозі та милостині тим, хто цього потребує.
Що можна робити сьогодні
У День жінок-мироносиць жінки зазвичай ходили до церкви, а потім збиралися компаніями і святкували. Чоловіки вітали жінок і намагалися потішити їх подарунками.
Цього дня потрібно обов’язково допомогти тому, кого образили і хто потребує підтримки. Варто нагодувати голодних, бездомних тварин. Згідно з прикметами, все добро, зроблене сьогодні, повернеться в подвійному розмірі, а рік буде вдалим.
Народні прикмети на 4 травня 2026 року
- Буйно зацвіла черемха – чекайте на дощове літо.
- Соловей голосно співає – до поганого врожаю.
- Літає пух із тополі – можна садити огірки.
- Зозуля кує – до гарної погоди.
- Вранці немає роси – до зміни погоди.