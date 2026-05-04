У понеділок, 4 травня, відзначається Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), День відновлення стосунків, Всесвітній день щедрості та День Зоряних війн.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Пелагії.

Яке сьогодні церковне свято — 4 травня 2026 року

У церковному календарі 4 травня — день пам’яті святої мучениці Пелагії. Вона народилася в III столітті в Тарсі (Кілікійській області Малої Азії) в сім’ї язичників. Дізнавшись про християн, їхню віру і мучеництво, Пелагія прийняла хрещення від єпископа Клінона. Після цього вона відмовилася одружуватися з прийомним сином імператора Діоклетіана.

Коли матір привела доньку до імператора, то він, побачивши красу дівчини, захотів зробити її своєю дружиною. Пелагія відмовила Діоклетіану, визнала себе християнкою і була страчена через спалення в розпеченому мідному бику. Рештки святої зібрали місцеві християни і поховали на одному з пагорбів в околицях міста. Імператор Костянтин I Великий побудував над мощами святої церкву.

Хто святкує день ангела 4 травня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія та Пелагея.

Що не можна робити 4 травня 2026 року

Цього дня не можна фізично працювати як вдома, так і на городі. Забороняється сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати і ображатися. Не варто відмовляти в допомозі та милостині тим, хто цього потребує.

Що можна робити сьогодні

У День жінок-мироносиць жінки зазвичай ходили до церкви, а потім збиралися компаніями і святкували. Чоловіки вітали жінок і намагалися потішити їх подарунками.

Цього дня потрібно обов’язково допомогти тому, кого образили і хто потребує підтримки. Варто нагодувати голодних, бездомних тварин. Згідно з прикметами, все добро, зроблене сьогодні, повернеться в подвійному розмірі, а рік буде вдалим.

Народні прикмети на 4 травня 2026 року

Буйно зацвіла черемха – чекайте на дощове літо.

Соловей голосно співає – до поганого врожаю.

Літає пух із тополі – можна садити огірки.

Зозуля кує – до гарної погоди.

Вранці немає роси – до зміни погоди.

