Щороку 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Цього дня вшановують воїнів найчисленнішого роду військ, які першими йдуть у бій, обороняють країну на найнебезпечніших напрямках і тримають рубежі попри все.

День піхоти – це свято відваги, стійкості та вірності присязі. Якщо у вас є знайомі піхотинці, допоможуть привітати їх та висловити вдячність за службу та захист.

День піхоти 2026 – привітання у картинках

Цього дня маємо ще одну нагода подякувати тим, хто стоїть на передовій. Пишаймося нашими воїнами та не забуваймо говорити їм слова вдячності не лише у свята.

У цей день я побажаю,

Буде хай легкою служба!

Хай ніколи не тьмяніє

справжніх побратимів дружба!

Та із неба на погони

Нехай зірочки злітають!

Піхотинці – ви найкращі!

Вороги тремтять, бо знають!

***

Війська піхотні українські

Сьогодні день святкують свій,

Щодня на варті та сторожі

Охороняють наш спокій!

Приймайте щирі привітання –

Хай будуть перемога й мир!

Хай здійснюються всі бажання,

І Бог від лиха вас укрив!

***

Піхота – опора, піхота – це щит

Незламний, надійний, потужний!

Піхота щодня вражає весь світ,

Піхота – це сила та мужність!

День піхоти 2026 – привітання у прозі

Вітаємо з Днем піхоти! Ви першими відважно берете на себе найтяжчі удари. Дякуємо за вашу незламність, силу та мужність! Бажаємо міцного здоров’я, надійного тилу та переможного миру! Нехай ваша відвага буде винагороджена шаною й вдячністю всієї країни!

***

Зі святом вас, воїни піхоти! Ви – опора армії, її серце й дух. Ваші кроки – це шлях до свободи, а ваша хоробрість – символ незламної України. Бажаємо, щоб на кожному рубежі вас оберігала доля, а вдома завжди чекали тепло, любов та підтримка!

***

Вітаємо з Днем піхоти! Ви щодня доводите, що справжня сила – в характері, вірності присязі й любові до рідної землі. Хай ваші кроки ведуть лише до перемоги, а кожен день буде сповнений підтримки, спокою і впевненості у завтрашньому дні.

***

Ваші битви – це історія сучасної України. Ви бороните землю там, де найважче, і надихаєте весь народ! Бажаємо, щоб у ваших серцях завжди горів вогонь надії, а мир і перемога стали справедливою нагородою за вашу боротьбу. З Днем піхоти!

***

Воїни піхоти, прийміть щирі вітання! Ви не просто військові – ви символ витримки, сили й вірності. Хай життя дарує якнайменше випробувань і якомога більше радості. Дякуємо за вашу службу, за кожен захищений метр української землі!

***

Слава піхоті – стійкій, хоробрі, відданій! Ви – ті, хто тримає фронт попри все. Вітаємо зі святом і бажаємо, щоб кожна місія закінчувалася поверненням додому, а серце було сповнене віри, любові та надії. Україна пишається вами!

***

Піхота – це незламність, що крокує вперед попри втому й біль. Зі святом вас! Хай щодня вас оберігають молитви близьких, підтримка побратимів і любов до Батьківщини. Перемоги вам, Божої опіки й щасливого мирного завтра!

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

