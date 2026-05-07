День матері в Україні у 2026 році припадає на 10 травня. Це чудова нагода подякувати мамі за її любов, підтримку й безмежну турботу.

І хоча слова завжди важливі, не менш приємним буде й подарунок – зроблений власноруч або просто обраний з любов’ю.

Факти ICTV зібрали для вас ідеї подарунків, які точно викличуть усмішку на маминому обличчі.

Ідеї подарунків мамі на День матері від доньки

Якщо ви замислюєтесь, що подарувати мамі на День матері від дочки, зосередьтеся на речах, які створюють комфорт або дарують емоції.

Вдалим варіантом буде подарунковий набір – наприклад, з косметикою, ароматичними свічками, улюбленими солодощами або чаєм. Такі бокси можна замовити готовими або зібрати самостійно.

Якщо мама захоплюється рукоділлям, подаруйте їй набір для вишивки, в’язання або скрапбукінгу.

А для любительок кулінарії – новий кухонний гаджет (мультипекар, блендер, електровафельниця), який полегшить процес приготування страв.

Ще один варіант – оригінальний подарунок для мами на День матері у вигляді живої рослини в горщику. Це може бути орхідея, калатея або будь-яка кімнатна рослина, що радує око та очищає повітря.

І, звісно, не забудьте про емоційні подарунки – фотокнига, зібрана з ваших спільних світлин, або лист з дитинства, знайдений у старій скрині, можуть розчулити більше за будь-які коштовності.

Що подарувати мамі своїми руками: ідеї для дітей

Дитина також може зробити подарунок мамі своїми руками – і це буде найщиріший жест.

Найпростіший варіант – малюнок або листівка з віршем. Також можна підготувати рамку для фото, аплікацію, вирізану серветку або власноруч спечене печиво.

Можна допомогти дитині вивчити коротенький вірш або пісеньку для виступу перед мамою.

Або хтось із рідних разом з дитиною може приготувати сніданок у ліжко для мами – тост, фрукти і чай, подані з серветкою у формі серця, – це вже мінісвято.

Такі ідеї не потребують великих витрат, але мають велику емоційну цінність.

Оригінальні подарунки на День матері 2026

Для тих, хто шукає нестандартні рішення, є варіанти з категорії “емоції та враження”. Один із трендів – замовити професійну фотосесію для мами.

Якщо ж хочеться зробити сюрприз самостійно, організуйте для неї день відпочинку: похід у кіно, театр або навіть пікнік з домашніми стравами.

Не менш вдалими подарунками будуть ароматичні свічки, дифузори з натуральними оліями, нова піжама чи халат з м’якої тканини, або абонемент у спа-салон.

І якщо ви досі розмірковуєте, що подарувати мамі на День матері від доньки, деякі з цих ідей так само вдало підійдуть. Особливо, якщо хочеться зробити подарунок з турботою та змістом.

