Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День Європи в межах загальноєвропейського свята. У світі на цю дату припадає День магнітної абетки, що поєднує гру та навчання, та День ґудзиків – свято дрібнички, без якої людству не обійтися.

Церква сьогодні згадує трьох святих: пророка Ісаю, мученика Христофора та святителя Миколая Чудотворця, мощі якого були перенесені цього дня.

Факти ICTV зібрали для вас повну добірку про свята 9 травня, іменини, прикмети та поради, що варто або не варто робити.

Яке сьогодні церковне свято – 9 травня 2026 року

Православні віряни вшановують перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, а також згадують пророка Ісаю та мученика Христофора.

У 1087 році, побоюючись знищення мощей святителя Миколая під час мусульманських набігів, християни таємно перевезли святиню морем з міста Мира в Лікії (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі. Цього дня мощі урочисто перенесли до церкви святого Стефана, а відтак до спеціально збудованої базиліки. Ця подія стала символом захисту християнських святинь і сприяла поширенню культу святителя Миколая в Європі.

Пророк Ісая, що згадується цього дня, є одним із великих пророків Старого Завіту. Він передбачив багато подій, зокрема народження Месії від Діви, що стало основою для християнського розуміння пророцтв про Ісуса Христа.

Також церква вшановує мученика Христофора. Відомість йому принесла неймовірна сила та відданість християнській вірі. За переказами, він допомагав людям переходити через небезпечну річку та якось переніс на плечах дитину. Виявилося, що то був сам Христос. За свою віру Христофор зазнав мученицької смерті. Нині його вважають покровителем мандрівників і водіїв, а його образ часто можна побачити в автомобілях як символ захисту в дорозі.

Який сьогодні, 9 травня 2026 року, день в Україні

Сьогодні відзначається День Європи в Україні – свято, яке з 2023 року офіційно перенесено на 9 травня. Це важливий крок, що символізує остаточний розрив із радянським минулим і чіткий цивілізаційний вибір нашої країни – бути частиною європейської спільноти.

День Європи в умовах війни набув нового звучання. Він не лише про єдність і цінності, а й про подяку. Подяку країнам ЄС за підтримку України, за солідарність у найважчі часи, за допомогу армії, притулок для мільйонів біженців, санкції проти агресора.

У мирні часи в Києві до цього дня влаштовували Європейське містечко, зустрічі з дипломатами, культурні події та презентації. Тепер це свято, наповнене змістом спротиву й надії, яке нагадує, що Україна – це Європа не лише географічно, а передусім історично та ментально.

Хто святкує день ангела 9 травня 2026 року

Сьогодні свої іменини відзначають носії імен Йосип та Микола. Перше має давньоєврейське походження й означає “Бог примножить”. Його власників вирізняє мудрість, витримка та схильність до глибоких роздумів.

Ім’я Микола (з грецької “переможець народів”) – одне з найшанованіших в українській традиції, не в останню чергу завдяки святому Миколаю Чудотворцю, якого згадують саме цього дня.

Що не можна робити 9 травня 2026 року

У цей день варто утриматися від лайки, сварок, образ і навіть поганих думок. Вважається, що негативні слова й побажання можуть обернутися проти того, хто їх виголошує. Також не слід відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не радять брати гроші в борг і самим позичати, аби не віддати добробут. Не варто стригти волосся чи нігті – це може послабити життєві сили. Після заходу сонця не виносять сміття, щоб не винести з дому достаток.

Також не рекомендується працювати з гострими предметами, окрім ножів і садового інструменту, щоби не накликати на себе неприємностей.

Що можна робити сьогодні

У народі 9 травня відоме як Микола Весняний – свято, присвячене захиснику землеробства, худоби, а особливо коней. Саме цього дня у багатьох селах вперше виганяли коней на нічну пашу та молилися про їхнє здоров’я й оберіг на весь сезон.

Доброю традицією цього дня є відвідини церкви та молитва до святого Миколая. За звичаєм, можна освячувати воду. Вважається, що 9 травня вона набуває цілющих властивостей. Такою водою окроплюють дім, а в разі недуги п’ють для зцілення.

Сьогодні важливо не лише просити, а й ділитися. Допомога ближньому – одна з головних чеснот дня. Милостиня, благодійність, підтримка тих, хто в біді – саме такими вчинками вшановують пам’ять святого Миколая, який завжди приходив на поміч нужденним.

Народні прикмети на 9 травня 2026 року

Якщо сьогодні йде дощ – літо обіцяє бути вологим і щедрим на врожай, без посухи.

Прохолодна погода 9 травня віщує затяжну весну – справжнє тепло прийде лише на Трійцю.

Гучне квакання жаб цього дня вважають добрим знаком – на багатий врожай вівса.

Коли зацвітає калина – час відкривати купальний сезон, бо вода в ставках уже достатньо прогрілася.

