Сьогодні, 10 травня, в Україні традиційно відзначають День матері — одне з найтепліших і найщиріших свят весни.

У світовому календарі на цю дату припадають Всесвітній день руху для здоров’я, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком, Міжнародний день вітряка, Всесвітній день господарювання, День океану-матері, Всесвітній день танцю живота та Міжнародний день арганії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола Симона Зилота. Детальніше про свята, прикмети і заборони дня — далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 10 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні — день пам’яті Симона Зилота (Кананіта), одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Він був завзятим прихильником християнства, а після вознесіння Спасителя проповідував у різних країнах.

Дослідники припускають, що Симон Зилот був нареченим на весіллі в Кані Галілейській, де Ісус перетворив воду на вино. Святий помер мученицькою смертю, за однією із версій — був живцем розпиляний пилкою. Саме тому Симона Кананіта часто зображують із пилкою.

Який сьогодні, 10 травня 2026 року, день в Україні

10 травня в Україні відзначають День матері — щорічне свято, яке припадає на другу неділю травня. Це день подяки за любов, турботу й безмежну підтримку, яку мами дарують своїм дітям усе життя.

Вперше це свято відзначили українці-діаспоряни у Канаді у 1928 році. Відтак воно поширилося на Львів і Галичину. Після заборони радянською владою День матері повернувся лише з набуттям Україною незалежності, ставши офіційним у 1999-му.

Також 10 травня День матері святкують у США, Канаді, Чехії, Данії та низці інших країн.

Хто святкує день ангела 10 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон і Таїсія.

Що не можна робити 10 травня 2026 року

Сьогодні, як і в будь-яке інше свято, церква не схвалює сварок, агресії, пліток, лихослів’я. Не можна ображати когось та ображатися. Також не рекомендується зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

У день Симона Зилота жінки зазвичай ходили до лісу та збирали там лікарські трави. У народі вважали, що святий наділяє рослини сильною та цілющою енергією. Трави засушували, а потім використовували для лікування різних хвороб.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї. Увечері можна запросити в гості друзів та рідних.

Народні прикмети на 10 травня 2026 року

Вранці багато роси — до гарного врожаю.

Знайшли на вулиці підкову — чекайте на удачу.

Сонячний день — літо буде ясним і теплим.

Дощить — до прохолодного літа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.