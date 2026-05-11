Сьогодні, 11 травня, відзначають Всесвітній день технологій і Всесвітній день обізнаності про его.

Православні віряни вшановують святих рівноапостольних Кирила та Мефодія – просвітників слов’ян.

Факти ICTV зібрали інформацію про церковне і світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого сьогодні варто уникати, а що, навпаки, зробити.

Яке сьогодні церковне свято – 11 травня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – братів-просвітників, які створили першу слов’янську абетку, переклали Святе Письмо та започаткували просвітництво серед слов’ян, зокрема відкриваючи церковні школи.

Хто святкує день ангела 11 травня 2026 року

Іменини 11 травня відзначають власники імен Кирило, Мефодій, Никодим, Софроній, Герман, Михайло, Олександр і Ростислав.

Що не можна робити 11 травня 2026 року

У день вшанування святих Кирила і Мефодія не рекомендується займатися важкою фізичною працею, купатися у водоймах та починати нові справи, якщо старі ще не завершені. Вважається, що цього дня не варто купувати дорогі речі, бо вони можуть швидко зіпсуватися.

Також не радять відвідувати кладовища, стригти волосся чи нігті, сваритися та допускати негативні емоції. Незаміжнім дівчатам краще утриматися від прибирання та винесення сміття, щоби не “вимести” щастя.

Ці заборони ґрунтуються на давніх народних прикметах, що дійшли до нас у спадок разом із пошаною до святого дня.

Що можна робити сьогодні

День пам’яті святих Кирила та Мефодія за традицією присвячують духовному збагаченню та спокою. Це сприятливий час для відвідування храму, молитви та роздумів про власний шлях. Вважається, що прохання про мудрість і знання в цей день будуть неодмінно почуті.

У народі цей день також пов’язаний із цілющими властивостями природи. Вважалося, що березовий сік, зібраний 11 травня, має особливу силу, а вітер, що дме цього дня, може забрати хвороби. Знахарі готували зілля з мати-й-мачухи, кропиви та подорожника, вірячи в їхню лікувальну силу.

Цей день сприятливий для примирення, добрих справ і спокійного відпочинку. Вважається, що щирість і доброзичливість, проявлені сьогодні, принесуть гармонію в майбутньому.

Народні прикмети на 11 травня 2026 року

Якщо зранку туман – скоро зміниться погода.

Ясне небо й сонце – до теплого літа, дощ – до вологого.

Метелики ховаються в оселях – чекайте похолодання.

Червоне сонце на сході – літо буде з грозами.

Подвійна веселка – прикмета спекотного червня.

Багато соку в березі – літо обіцяє бути дощовим.

Тепла зоряна ніч – до доброго врожаю.

Якщо кінь трясе гривою – буде дощ.

Пізно зацвіли кульбаби – літо буде спекотним і сухим.

