Яке свято 24 травня 2026 і яка погода віщує врожайне літо
У неділю, 24 травня, відначається День слов’янської писемності й культури, День авіаційного техніка, Європейський день парків, Всесвітній день обізнаності про шизофренію, Всесвітній день відеоігор та День тіари.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Симеона Дивногорця. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.
Яке сьогодні церковне свято – 24 травня 2026 року
У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Симеона Дивногорця. Він жив у VI столітті, був родом з Антіохії (Сирія).
Святий оселився в обителі преподобного Іоанна Стовпника, де прийняв чернечий постриг і зійшов на стовп. Згодом Симеон переселився на Дивну гору, де заснував свою обитель. Він вів благочестиве життя, багато молився і читав Святе Письмо. Провівши на стовпі 68 років, преподобний Симеон помер у 596 році.
Який сьогодні, 24 травня 2026 року, день в Україні
Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності й культури. Свято було встановлене у 2004 році, “враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини слов’янських первоучителів у здобутку національної культури”.
Раніше в цю дату вшановували пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар святих згадують 11 травня.
Хто святкує день ангела 24 травня 2026 року
З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Іван, Степан і Феодор.
Що не можна робити 24 травня 2026 року
Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бажати іншим зла.
Згідно з прикметами, не можна давати гроші в борг, бо їх ніколи не повернуть. Не варто садити огірки – врожаю з них не буде.
Що можна робити сьогодні
День вважається вдалим для будь-якого лікування і медичних процедур. Наші предки вірили, що 24 травня шипшина має особливу силу.
Дівчата в цю дату вмивалися відваром з квіток шипшини, щоб шкіра була гладенькою. Також варили чай з квіток шипшини і робили варення.
Народні прикмети на 24 травня 2026 року
- Ясна і сонячна погода віщує врожайне літо.
- Багато комарів – до засухи в літній період.
- Дощить – восени буде багато грибів.
- У небі багато птахів – до гарної погоди.
- Птахи літають низько – чекайте на сильні дощі.