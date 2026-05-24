У неділю, 24 травня, відначається День слов’янської писемності й культури, День авіаційного техніка, Європейський день парків, Всесвітній день обізнаності про шизофренію, Всесвітній день відеоігор та День тіари.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Симеона Дивногорця. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 24 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Симеона Дивногорця. Він жив у VI столітті, був родом з Антіохії (Сирія).

Святий оселився в обителі преподобного Іоанна Стовпника, де прийняв чернечий постриг і зійшов на стовп. Згодом Симеон переселився на Дивну гору, де заснував свою обитель. Він вів благочестиве життя, багато молився і читав Святе Письмо. Провівши на стовпі 68 років, преподобний Симеон помер у 596 році.

Який сьогодні, 24 травня 2026 року, день в Україні

Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності й культури. Свято було встановлене у 2004 році, “враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини слов’янських первоучителів у здобутку національної культури”.

Раніше в цю дату вшановували пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар святих згадують 11 травня.

Хто святкує день ангела 24 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Іван, Степан і Феодор.

Що не можна робити 24 травня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бажати іншим зла.

Згідно з прикметами, не можна давати гроші в борг, бо їх ніколи не повернуть. Не варто садити огірки – врожаю з них не буде.

Що можна робити сьогодні

День вважається вдалим для будь-якого лікування і медичних процедур. Наші предки вірили, що 24 травня шипшина має особливу силу.

Дівчата в цю дату вмивалися відваром з квіток шипшини, щоб шкіра була гладенькою. Також варили чай з квіток шипшини і робили варення.

Народні прикмети на 24 травня 2026 року

Ясна і сонячна погода віщує врожайне літо.

Багато комарів – до засухи в літній період.

Дощить – восени буде багато грибів.

У небі багато птахів – до гарної погоди.

Птахи літають низько – чекайте на сильні дощі.

