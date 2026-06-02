Яке свято 2 червня 2026 та чому не можна розповідати свої сни
Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають Міжнародний день секс-працівників – у пам’ять про демонстрацію щодо захисту прав у Ліоні 1975 року, а також Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, започаткований у 2016-му.
Віряни ж цього дня вшановують пам’ять святителя Никифора, патріарха Царгородського – стійкого захисника іконошанування в період іконоборства.
Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.
Яке сьогодні церковне свято – 2 червня 2026 року
Православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Святий Никифор був ревним захисником православної віри та шанування ікон у період іконоборства.
За правління імператора Лева V Вірменина він зазнав гонінь і був засланий на острів Проконніс, де провів 13 років у вигнанні та помер. У 847 році його нетлінні мощі були урочисто перенесені до Константинополя.
Хто святкує день ангела 2 червня 2026 року
Цього дня іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна та Юліана. Усіх, хто носить ці імена, вітають з днем ангела, зичать здоров’я, сили духу та Божого благословення.
Що не можна робити 2 червня 2026 року
- Носити рваний, брудний або сильно зношений одяг.
- Стригти волосся, оскільки вважалося, що це може призвести до його ослаблення.
- Ходити до лісу – там чигає небезпека.
- Розповідати про сни, інакше вони не збудуться.
Що можна робити сьогодні
Цього дня незаміжні дівчата плели вінки з в’юна, думаючи про своє майбутнє. Вірили, якщо таку саморобну прикрасу проносити весь день, здійсняться найзаповітніші мрії.
Народні прикмети на 2 червня 2026 року
- Якщо вранці багато роси – наступний день буде холодним.
- Качки часто пірнають – до дощів.
Бджоли літають великим роєм – на дощ, поодинці – до сухої погоди.
- Голосно кумкають жаби – до щедрого врожаю огірків.
- Злива вказує на те, що з пів року того ж числа буде сильний снігопад.