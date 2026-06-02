Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають Міжнародний день секс-працівників – у пам’ять про демонстрацію щодо захисту прав у Ліоні 1975 року, а також Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, започаткований у 2016-му.

Віряни ж цього дня вшановують пам’ять святителя Никифора, патріарха Царгородського – стійкого захисника іконошанування в період іконоборства.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 2 червня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Святий Никифор був ревним захисником православної віри та шанування ікон у період іконоборства.

За правління імператора Лева V Вірменина він зазнав гонінь і був засланий на острів Проконніс, де провів 13 років у вигнанні та помер. У 847 році його нетлінні мощі були урочисто перенесені до Константинополя.

Хто святкує день ангела 2 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна та Юліана. Усіх, хто носить ці імена, вітають з днем ангела, зичать здоров’я, сили духу та Божого благословення.

Що не можна робити 2 червня 2026 року

Носити рваний, брудний або сильно зношений одяг.

Стригти волосся, оскільки вважалося, що це може призвести до його ослаблення.

Ходити до лісу – там чигає небезпека.

Розповідати про сни, інакше вони не збудуться.

Що можна робити сьогодні

Цього дня незаміжні дівчата плели вінки з в’юна, думаючи про своє майбутнє. Вірили, якщо таку саморобну прикрасу проносити весь день, здійсняться найзаповітніші мрії.

Народні прикмети на 2 червня 2026 року

Якщо вранці багато роси – наступний день буде холодним.

Качки часто пірнають – до дощів.

Бджоли літають великим роєм – на дощ, поодинці – до сухої погоди. Голосно кумкають жаби – до щедрого врожаю огірків.

Злива вказує на те, що з пів року того ж числа буде сильний снігопад.

