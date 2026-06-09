Щороку 9 червня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день друзів. Це чудова нагода нагадати найдорожчим людям, як багато вони для вас означають. У 2026 році свято випадає на вівторок, але ніщо не завадить сходити з друзями на каву.

Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань із Міжнародним днем друзів у картинках, віршах та прозі. Обирайте те, що найбільше резонує з вашими почуттями, та надсилайте друзям – вони точно оцінять вашу увагу.

Міжнародний день друзів 2026 – привітання в картинках

Ці листівки можна надіслати в месенджері або ж запостити в соцмережах, щоби привітати всіх друзів одночасно.

Зараз дивляться

Міжнародний день друзів 2026 – привітання у віршах

В дружбі не буває порівнянь.

Немає друзів кращих або гірших.

Лиш справжній друг за тебе без вагань

може віддати все і навіть більше!

Зі святом!

***

Усі багато друзів мають,

Але найкращий з них – один!

Він завжди все про друга знає

І не покине у біді.

Він завжди скаже тепле слово,

Це буде правда – не брехня.

Довірить все ти можеш другу,

Бо він – це теж твоя рідня!

***

З Днем друзів всіх вітаю

Та міцно обіймаю!

І на весь світ кажу,

Що я вас всіх люблю!

***

Людина може жити й не тужити,

Коли умітиме по-справжньому дружити.

Бо друг в житті – це вам не просто так,

А це, напевно, що від Бога знак.

Робіть добро, великі та малі!

І легше буде жити на землі!

***

Якщо друг у тебе є –

Життя радісним стає!

Разом можна все зробити,

То ж без друга не прожити!

Міжнародний день друзів 2026 – привітання у прозі

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Дякую тобі за підтримку, за сміх та за мовчання, коли треба. Нехай життя приносить лише добро, а наша дружба ніколи не згасає!

***

З днем друзів! Ти – людина, якій я можу довірити і радість, і сльози. Будь щасливою, справжньою, вільною та неповторною!

***

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Дякую, що завжди поруч! Наша дружба – це якір, що тримає у шторм. Хай навіть кілометри відстані не розділяють нас ніколи! Обіймаю та ціную!

***

Якби дня друзів не було, його треба було б вигадати, щоби я могла тебе привітати! Хай у твоїх днях буде більше тепла, ніж тривог, і більше справжніх людей, ніж випадкових. Дякую за кожен спільний жарт, за чесність і за підтримку!

***

Дякую тобі за ту дружбу, яка не залежить від часу, відстані чи обставин! З тобою легко бути собою. У цей день хочу побажати тобі внутрішньої тиші, яскравих подій і щирих людей поруч! Таких, як я!

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