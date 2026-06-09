Міжнародний день друзів 2026: слова, які варто сказати сьогодні
Щороку 9 червня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день друзів. Це чудова нагода нагадати найдорожчим людям, як багато вони для вас означають. У 2026 році свято випадає на вівторок, але ніщо не завадить сходити з друзями на каву.
Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань із Міжнародним днем друзів у картинках, віршах та прозі. Обирайте те, що найбільше резонує з вашими почуттями, та надсилайте друзям – вони точно оцінять вашу увагу.
Міжнародний день друзів 2026 – привітання в картинках
Ці листівки можна надіслати в месенджері або ж запостити в соцмережах, щоби привітати всіх друзів одночасно.
Міжнародний день друзів 2026 – привітання у віршах
В дружбі не буває порівнянь.
Немає друзів кращих або гірших.
Лиш справжній друг за тебе без вагань
може віддати все і навіть більше!
Зі святом!
***
Усі багато друзів мають,
Але найкращий з них – один!
Він завжди все про друга знає
І не покине у біді.
Він завжди скаже тепле слово,
Це буде правда – не брехня.
Довірить все ти можеш другу,
Бо він – це теж твоя рідня!
***
З Днем друзів всіх вітаю
Та міцно обіймаю!
І на весь світ кажу,
Що я вас всіх люблю!
***
Людина може жити й не тужити,
Коли умітиме по-справжньому дружити.
Бо друг в житті – це вам не просто так,
А це, напевно, що від Бога знак.
Робіть добро, великі та малі!
І легше буде жити на землі!
***
Якщо друг у тебе є –
Життя радісним стає!
Разом можна все зробити,
То ж без друга не прожити!
Міжнародний день друзів 2026 – привітання у прозі
Вітаю з Міжнародним днем друзів! Дякую тобі за підтримку, за сміх та за мовчання, коли треба. Нехай життя приносить лише добро, а наша дружба ніколи не згасає!
***
З днем друзів! Ти – людина, якій я можу довірити і радість, і сльози. Будь щасливою, справжньою, вільною та неповторною!
***
Вітаю з Міжнародним днем друзів! Дякую, що завжди поруч! Наша дружба – це якір, що тримає у шторм. Хай навіть кілометри відстані не розділяють нас ніколи! Обіймаю та ціную!
***
Якби дня друзів не було, його треба було б вигадати, щоби я могла тебе привітати! Хай у твоїх днях буде більше тепла, ніж тривог, і більше справжніх людей, ніж випадкових. Дякую за кожен спільний жарт, за чесність і за підтримку!
***
Дякую тобі за ту дружбу, яка не залежить від часу, відстані чи обставин! З тобою легко бути собою. У цей день хочу побажати тобі внутрішньої тиші, яскравих подій і щирих людей поруч! Таких, як я!