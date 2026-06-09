У вівторок, 9 червня, відзначається Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів, Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день акредитації, День коралового трикутника, Міжнародний день кельтського мистецтва, Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому та День Дональда Дака – одного з найвідоміших персонажів студії Disney.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 червня 2026 року

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, патріарха Олександрійської церкви. Протягом свого життя він активно захищав християнську віру, вів довгу і виснажливу боротьбу з єретиками та юдеями.

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Святий працював над складанням пасхалії за правилами Нікейського собору. Він встиг розписати дні святкування християнського Великодня до 20-х років VI століття.

Святитель Кирило залишив після себе багато творів. Зокрема, тлумачення на Євангелія від Луки, від Івана, Послання апостола Павла до Коринтян і євреїв, а також апологію на захист християнства проти імператора Юліана Відступника.

Хто святкує день ангела 9 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія та Марта.

Що не можна робити 9 червня 2026 року

Сьогодні не можна заздрити, пліткувати, ображати інших. Згідно з народними прикметами, цього дня не варто одягати чорне, інакше притягнете до себе неприємності.

У Кирилів день не радять розповідати про плани на майбутнє – задумане не збудеться. Заборонено сваритися і лихословити – накличете на себе “чорну смугу”.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що саме на Кирила починається справжня літня спека, а сонце сьогодні віддає всю свою енергію землі й рослинам.

Цього дня рекомендується очистити свій простір від непотрібного, позбутися поганих звичок і негативних думок. У святителя Кирила можна попросити захисту від недоброзичливців і зла.

Народні прикмети на 9 червня 2026 року

Вранці багато роси — до гарного врожаю.

Ворони розкричалися — буде дощ.

На небі багато зірок — буде багато грибів в цьому сезоні.

Мурахи стали активними — до гарної погоди.

Дощить — урожай буде поганим.

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