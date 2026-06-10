Яке свято 10 червня 2026 та чому не слід приймати подарунки від незнайомців
Сьогодні, 10 червня, у світі відзначають одразу кілька незвичних і пізнавальних дат. Серед них – Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день стилю модерн, День кулькової ручки, Міжнародний день геральдики, День здорового харчування, а ще День чаю з льодом.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Тимофія Пруського.
Факти ICTV дізнавалися більше про історію свят 10 червня, хто святкує іменини, які існують народні прикмети та що можна і не можна робити цього дня.
- Яке сьогодні церковне свято – 10 червня 2026 року
- Хто святкує день ангела 10 червня 2026 року
- Що не можна робити 10 червня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 10 червня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 10 червня 2026 року
Православні віряни згадують священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він жив у IV столітті в Малій Азії, вирізнявся щирою вірою, даром зцілення та активною проповідницькою діяльністю.
За відмову зректися Христа під час переслідувань за правління імператора Юліана Відступника Тимофій був страчений. Його шанують як приклад мужності та вірності християнським цінностям.
Хто святкує день ангела 10 червня 2026 року
День ангела сьогодні відзначають власники одразу кількох поширених імен. Серед чоловічих – це Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен і Тимофій. Серед жіночих – Антоніна.
Усі, хто носить ці імена, можуть приймати вітання з днем свого небесного покровителя. День ангела — це особливий час для молитви, добрих справ і вдячності за заступництво святого.
Що не можна робити 10 червня 2026 року
- Відмовляти у допомозі, щоби не втратити підтримку в майбутньому.
- Виносити сміття з дому – це може накликати сварки та негаразди в родині.
- Незаміжнім дівчатам не слід заглядати у чуже дзеркало. Вважається, що це може спровокувати невдачі в особистому житті.
- Приймати подарунки від незнайомців, бо це може принести негаразди або хвороби.
Що можна робити сьогодні
10 червня вважається сприятливим днем для добрих справ. Допомога нужденним, подання милостині або підтримка близьких – усе це принесе позитивні результати.
Цей день також підходить для родинних зустрічей. Спільне проведення часу з рідними зміцнює сімейні зв’язки та приносить гармонію в дім.
Народні прикмети на 10 червня 2026 року
- Пішов дощ – до безсніжної зими.
- Мурах не видно, але день сонячний – чекайте на негоду.
- Павуки поховалися – до зміни погоди.
- Вранці пташки чистять пір’ячко – на дощ.
- Ворони настовбурчилися і не літають – до негоди.