Сьогодні, 10 червня, у світі відзначають одразу кілька незвичних і пізнавальних дат. Серед них – Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день стилю модерн, День кулькової ручки, Міжнародний день геральдики, День здорового харчування, а ще День чаю з льодом.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Тимофія Пруського.

Факти ICTV дізнавалися більше про історію свят 10 червня, хто святкує іменини, які існують народні прикмети та що можна і не можна робити цього дня.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 10 червня 2026 року

Православні віряни згадують священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він жив у IV столітті в Малій Азії, вирізнявся щирою вірою, даром зцілення та активною проповідницькою діяльністю.

За відмову зректися Христа під час переслідувань за правління імператора Юліана Відступника Тимофій був страчений. Його шанують як приклад мужності та вірності християнським цінностям.

Хто святкує день ангела 10 червня 2026 року

День ангела сьогодні відзначають власники одразу кількох поширених імен. Серед чоловічих – це Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен і Тимофій. Серед жіночих – Антоніна.

Усі, хто носить ці імена, можуть приймати вітання з днем свого небесного покровителя. День ангела — це особливий час для молитви, добрих справ і вдячності за заступництво святого.

Що не можна робити 10 червня 2026 року

Відмовляти у допомозі, щоби не втратити підтримку в майбутньому.

Виносити сміття з дому – це може накликати сварки та негаразди в родині.

Незаміжнім дівчатам не слід заглядати у чуже дзеркало. Вважається, що це може спровокувати невдачі в особистому житті.

Приймати подарунки від незнайомців, бо це може принести негаразди або хвороби.

Що можна робити сьогодні

10 червня вважається сприятливим днем для добрих справ. Допомога нужденним, подання милостині або підтримка близьких – усе це принесе позитивні результати.

Цей день також підходить для родинних зустрічей. Спільне проведення часу з рідними зміцнює сімейні зв’язки та приносить гармонію в дім.

Народні прикмети на 10 червня 2026 року

Пішов дощ – до безсніжної зими.

Мурах не видно, але день сонячний – чекайте на негоду.

Павуки поховалися – до зміни погоди.

Вранці пташки чистять пір’ячко – на дощ.

Ворони настовбурчилися і не літають – до негоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.