28 червня українці відзначають одне з головних державних свят – День Конституції. Саме цього дня 1996 року Верховна Рада ухвалила Основний Закон, який визначив правові засади незалежної України, утвердив права і свободи громадян, а також закріпив державні символи, мову й територіальну цілісність.

У час війни ми особливо цінуємо кожне слово Конституції – про свободу, гідність, право на життя і самовизначення. Сьогоднішнє свято – не лише про юридичний документ, а й про тих, хто його захищає на фронті, в тилу, в інформаційній боротьбі.

Факти ICTV підготували добірку привітань у картинках, віршах та прозі, щоби ви неодмінно відправили їх рідним, близьким, друзям та колегам.

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День Конституції України 2026 – привітання в картинках

Обирайте патріотичну листівку до Дня Конституції – символічну, щиру та змістовну. Діліться словами привітання у месенджері або ж публікуйте у соцмережах.

День Конституції України 2026 – привітання у віршах

З Днем Конституції, країно,

Вільна, сильна і єдина!

Нехай право і закон

Твій тримають бастіон!

***

З Днем Конституції – основою держави,

Що надає нам необхідне право.

Для України – значуща подія,

Хай буде мир і спокій, і надія!

***

З Днем Конституції вітаю,

Країні зичу процвітання,

Хай верховодить нею право,

Закон нехай знайде визнання.

Бажаю щастя для народу,

Достатку, миру, доброти,

Щоб захистити від неправди

Закони нас завжди могли!

***

Сьогодні свято у нашій країні,

Тебе вітаю я щиро з ним!

З Днем Конституції України,

Бажаю щастя тобі й усім.

Нехай панують у державі

Свобода, воля та любов!

І кожен з нас хай має право

Це свято святкувати знов!

День Конституції України 2026 – привітання у прозі

Вітаю з Днем Конституції України! Нехай Основний закон буде не лише гарантією прав, а й джерелом віри в справедливість і силу держави. Бажаємо миру, єдності, добробуту і впевненості в завтрашньому дні. Нехай кожне слово Конституції втілюється у вашому житті!

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З Днем Конституції України! Бажаємо, щоб закони захищали, а держава була опорою для кожного. Хай наш народ живе у свободі, гідності та взаємоповазі. Цього дня згадуємо, що справедливість починається з нас самих – зі щоденних вчинків, віри в державу і любові до країни!

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Вітаємо з Днем Конституції – святом, що символізує незалежність, гідність і право на власний шлях. Нехай усі українці відчувають силу закону в кожному аспекті життя, а країна зростає в добрі, мирі та взаєморозумінні. Дякуємо тим, хто щодня боронить наші права і свободи!

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Зі святом, яке нагадує нам: ми – вільний народ, що сам будує своє майбутнє. День Конституції – це не тільки про норми, а й про гідність, яку ми відстоюємо на полі бою, в судах, у повсякденному житті. Хай наш Основний закон працює на благо кожної української родини!

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День Конституції України – нагадування про найважливіші цінності: свободу, честь, рівність і повагу до людини. Бажаємо, щоб держава була сильною, а закон – справедливим. Нехай у кожному домі буде мир, у серці – гордість, а в душі – впевненість у завтрашньому дні!

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