Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають одразу два військові професійні свята – День армійської авіації Сухопутних військ та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Обидві дати присвячені мужнім захисникам неба, які щодня стоять на сторожі української безпеки.

У світі 3 липня також не бракує цікавих дат: відзначають Всесвітній день суриката – харизматичних мешканців пустель, День без поліетиленових пакетів, День вдячності кондиціонерам, а також дещо незвичний Міжнародний день кидання каменю й День непокори.

Православні віряни вшановують пам’ять мученика Якинта та святителя Анатолія, патріарха Царгородського.

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Факти ICTV зібрали добірку всіх важливих свят 3 липня – дізнайтеся, які існують прикмети, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 3 липня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Якинта Кесарійського. Він походив із Кесарії Каппадокійської, що в Малій Азії, і жив у II столітті. Юнаком Якинт служив при дворі імператора Траяна, але його викрили як християнина. За відмову зректися віри юнака піддали тяжким мукам та заморили голодом у в’язниці.

Також 3 липня згадують святителя Анатолія, патріарха Константинопольського. Він народився в Олександрії у другій половині IV століття, здобув філософську освіту і був висвячений на диякона святим Кирилом Олександрійським. У час єресей і церковних потрясінь Анатолій став патріархом і активно відстоював чистоту православного вчення.

За його участі 451 року в Халкідоні відбувся Четвертий Вселенський собор, який проголосив догмат про дві нероздільні природи Христа – божественну і людську. Святий Анатолій помер у 458 році, залишивши по собі не лише богословський спадок, а й численні церковні гімни, які досі використовуються в богослужінні.

Який сьогодні, 3 липня 2026 року, день в Україні

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Це молоде свято, засноване указом президента у січні 2025 року. Його мета – вшанувати мужність і героїзм воїнів армійської авіації, які проявили себе в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також започаткувати нові військові традиції.

Також сьогодні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Це свято встановлено наказом Міністерства оборони у лютому 2011 року й відзначається щороку 3 липня. Воно покликане підкреслити важливість системи протиповітряної оборони держави. Саме зенітні ракетні війська разом з іншими підрозділами щодня захищають українське небо, стратегічні об’єкти та мирне населення від ударів противника.

Хто святкує день ангела 3 липня 2026 року

3 липня – особливий день для тих, хто носить імена Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон і Фома. Саме ці імена згадуються у православному іменослові сьогодні.

Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є іменинники, не забудьте привітати їх зі святом. День ангела – це гарна нагода для теплих слів та можливість побажати духовної сили, небесного захисту і внутрішнього спокою.

Що не можна робити 3 липня 2026 року

Влаштовувати сварки, вступати в конфлікти та суперечки.

Ухвалювати важливі рішення або робити остаточний вибір.

Викидати залишки їжі або сміття – це вважається поганим знаком.

Давати або брати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

3 липня – день очищення, перетворення й внутрішнього оновлення. Це гарний час для того, щоб озирнутися назад, визнати допущені помилки, зробити висновки й рухатися далі з оновленою енергією.

Сприятливими будуть поїздки, відрядження, а також будь-які справи, які потребують рішучості й внутрішньої відваги. Добре займатися самовдосконаленням, проводити практики очищення тіла й душі.

Це чудовий день, аби помиритися з тими, з ким були у сварці, і повернутися до внутрішнього балансу. Також сьогодні гарний момент для стрижки – вона може принести оновлення й додати здоров’я.

Народні прикмети на 3 липня 2026 року

Дощ цього дня – до ще 40 дощових днів поспіль.

Павук плете нову павутину – на гарну погоду, знищує стару – до негоди.

Комахи збираються зграями – буде спека.

Якщо мурахи активно ховаються – слід чекати вітру або бурі.

Хмари високо в небі – до спеки, низько – до дощу.

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