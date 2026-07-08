У середу, 8 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, День бодіарту та Всесвітній день розкриття інформації.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомученика Прокопія. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня — у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 8 липня 2026 року

Православні віряни 8 липня згадують святого Прокопія — великомученика, що жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана.

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Він був родом з Єрусалима. Вже з юних літ Прокопій вів благочестиве християнське життя, вивчав Святе письмо, був читцем при церкві в Скитополі.

Коли святого ув’язнили, він відмовився поклонятися ідолам і мужньо визнав свою віру в Христа. Святому відрубали голову у 303 році у Кесарії Палестинській.

Хто святкує день ангела 8 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Сава та Федір. Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями здоров’я, достатку й добробуту.

Що не можна робити 8 липня 2026 року

Цього дня заборонено з’ясовувати стосунки, лаятися, пліткувати, заздрити, проявляти жорстокість чи байдужість.

Народні прикмети не радять вирушати в далеку дорогу, вона може виявитися небезпечною. Також не варто йти до лісу та купатися в річках і озерах.

Що можна робити сьогодні

Святому Прокопію цього дня обов’язково молилися про позбавлення від хвороб та захисту від різних бід. Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі. Вечір краще присвятити рідним.

Згідно з місячним календарем, 8 липня важливо концентруватися на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Збалансовуйте високу активність з відпочинком.

Народні прикмети на 8 липня 2026 року

Після обіду дощить – негода буде затяжною.

Злі бджоли – до сильної спеки.

Немає дощу – піде дощ на Іллю (20 липня).

Спекотний день – до поганого врожаю грибів.

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