Традиційно в другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Це свято об’єднує людей, які не уявляють свого життя без вудки, наживки й часу на березі річки чи озера.

Цьогоріч День рибалки припадає на 12 липня. Це чудова нагода привітати як завзятих аматорів, так і професіоналів, побажавши їм вдалого кльову, гарної компанії та наснаги в улюбленій справі.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем рибалки 2026 в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим, рідним чи друзями, для яких риболовля – більше, ніж просто хобі.

Зараз дивляться

День рибалки 2026 – картинки

Привітання з Днем рибалки у віршах

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З Днем рибалки я вітаю,

Рибка ловиться нехай,

Закидай подалі вудку,

Віртуозно підсікай.

Хай риболовля буде в радість,

Душею там відпочивай,

Та уловом фантастичним

Всіх знайомих ти вражай.

***

Вітаю з Днем рибалки! Багатого улову!

Щоб були ви довіку щасливі та здорові.

Не рахували грошей, веселих друзів мали

І на гачок свій удачу спіймали!

***

У День рибалки приймай вітання,

Щирі й теплі побажання.

Улов хай буде величезний,

Хай попадеться лящ кремезний.

І надалі так тримай,

Багато риби сьогодні впіймай.

***

У рибалок сьогодні свято,

Хай у житті всього буде багато.

Бажаємо вам гарного кльову

І великого улову.

На рибалці хай щастить,

Вдалою буде кожна мить.

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З Днем рибалки прийміть вітання

Та найкращі побажання:

Гарного улову, рибки,

Та процесу без помилки!

Усіх досягнень величезних,

Карпів, судаків кремезних.

І погоди, і здоров’я,

Щоб рибалити з любов’ю!

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Привітання з Днем рибалки в прозі

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Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай улюблена справа дарує не тільки щедрий улов, а й незабутні враження. Спокою тобі, терпіння і лише приємних сюрпризів на гачку.

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Зі святом! Нехай кожна риболовля буде сповнена пригод, а улов завжди перевершує твої очікування. Нехай кожен день, проведений на березі річки чи озера, приносить радість і спокій.

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Друже, вітаю з Днем рибалки! Бажаю наснаги та удачі в улюбленій справі. Нехай кожен твій день на риболовлі буде сповнений приємних моментів і гарних уловів.

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Вітаю з Днем рибалки! Бажаю спіймати золоту рибку, яка виконає усі твої бажання. Нехай щастить у житті, в коханні та на роботі. Гарного настрою, натхнення, терпіння та сил!

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Наші сміливі та завзяті рибалки, вітаємо вас зі святом! Нехай життя дарує щедрий улов, нехай сил та натхнення завжди вистачає, а любов надихає та оберігає!

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