День рибалки 2026: привітання для людей, які не уявляють життя без вудки
Традиційно в другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Це свято об’єднує людей, які не уявляють свого життя без вудки, наживки й часу на березі річки чи озера.
Цьогоріч День рибалки припадає на 12 липня. Це чудова нагода привітати як завзятих аматорів, так і професіоналів, побажавши їм вдалого кльову, гарної компанії та наснаги в улюбленій справі.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем рибалки 2026 в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим, рідним чи друзями, для яких риболовля – більше, ніж просто хобі.
День рибалки 2026 – картинки
Привітання з Днем рибалки у віршах
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З Днем рибалки я вітаю,
Рибка ловиться нехай,
Закидай подалі вудку,
Віртуозно підсікай.
Хай риболовля буде в радість,
Душею там відпочивай,
Та уловом фантастичним
Всіх знайомих ти вражай.
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Вітаю з Днем рибалки! Багатого улову!
Щоб були ви довіку щасливі та здорові.
Не рахували грошей, веселих друзів мали
І на гачок свій удачу спіймали!
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У День рибалки приймай вітання,
Щирі й теплі побажання.
Улов хай буде величезний,
Хай попадеться лящ кремезний.
І надалі так тримай,
Багато риби сьогодні впіймай.
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У рибалок сьогодні свято,
Хай у житті всього буде багато.
Бажаємо вам гарного кльову
І великого улову.
На рибалці хай щастить,
Вдалою буде кожна мить.
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З Днем рибалки прийміть вітання
Та найкращі побажання:
Гарного улову, рибки,
Та процесу без помилки!
Усіх досягнень величезних,
Карпів, судаків кремезних.
І погоди, і здоров’я,
Щоб рибалити з любов’ю!
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Привітання з Днем рибалки в прозі
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Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай улюблена справа дарує не тільки щедрий улов, а й незабутні враження. Спокою тобі, терпіння і лише приємних сюрпризів на гачку.
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Зі святом! Нехай кожна риболовля буде сповнена пригод, а улов завжди перевершує твої очікування. Нехай кожен день, проведений на березі річки чи озера, приносить радість і спокій.
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Друже, вітаю з Днем рибалки! Бажаю наснаги та удачі в улюбленій справі. Нехай кожен твій день на риболовлі буде сповнений приємних моментів і гарних уловів.
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Вітаю з Днем рибалки! Бажаю спіймати золоту рибку, яка виконає усі твої бажання. Нехай щастить у житті, в коханні та на роботі. Гарного настрою, натхнення, терпіння та сил!
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Наші сміливі та завзяті рибалки, вітаємо вас зі святом! Нехай життя дарує щедрий улов, нехай сил та натхнення завжди вистачає, а любов надихає та оберігає!
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