Сьогодні, 22 липня, в Україні згадують День визволення Сіверськодонецька (Сєвєродонецька) від незаконних збройних формувань — важливу дату в історії боротьби за цілісність держави.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день мозку, День наближеного значення числа Пі, День гамака, День манго та День літнього відпочинку – легкі й водночас змістовні приводи згадати про відпочинок, знання і турботу про себе.

Православні християни цього дня вшановують пам’ять святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини – вірної послідовниці Христа та свідка Його воскресіння.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 22 липня – дізнавайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 22 липня 2026 року

Православні християни цього дня вшановують пам’ять святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини — відданої учениці Ісуса Христа та першої, кому він явився після воскресіння.

За Євангелієм, Марія Магдалина була зцілена Христом від семи бісів і відтоді присвятила своє життя служінню Йому. Вона супроводжувала Ісуса до самого розп’яття, стояла біля Хреста поруч з Богородицею, а вранці першого дня після суботи першою побачила Спасителя, що воскрес.

Церква шанує її як рівноапостольну, тобто таку, що своєю проповіддю рівна за значенням апостолам. Після Вознесіння Христового вона продовжила проповідувати у своїх подорожах, а згодом оселилася в Ефесі, де допомагала Іоанну Богослову й мирно завершила свій земний шлях.

Який сьогодні, 22 липня 2026 року, день в Україні

22 липня в Україні відзначають День визволення Сіверськодонецька (Сєвєродонецька) від незаконних збройних формувань. Саме цього дня у 2014 році ЗСУ звільнили місто від проросійських бойовиків, які намагалися реалізувати на сході держави сценарій анексії, подібний до кримського.

Під час повномасштабного вторгнення Росії вдалося взяти місто під контроль. Зараз Сіверськодонецьк знову проходить через пекло окупації. Проте, ми віримо, що над ним неодмінно замайорить синьо-жовтий прапор – символ перемоги та миру.

Хто святкує день ангела 22 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Михайло, Олексій, Марія та Магдалина.

Особливої уваги заслуговують жінки з іменами Марія або Магдалина – їхня небесна покровителька, яку вшановують сьогодні, є прикладом щирої віри та відданості.

Що не можна робити 22 липня 2026 року

Лаяти, ображати чи принижувати жінок. Вважалося, що в день святої Марії Магдалини будь-яке зло, сказане в бік жінки, повернеться сторицею.

Шити, різати тканину чи займатися рукоділлям, щоб не “перерізати” щастя або жіночу долю.

Прати чи мити підлогу – вода в цей день може “вимити” добробут із дому.

Відмовляти в допомозі нужденним або хворим, адже Марія Магдалина є символом милосердя.

Приймати важливі фінансові рішення, робити великі покупки.

Перенавантажувати себе фізично та ігнорувати потреби свого тіла – це день, коли треба берегти здоров’я.

Що можна робити сьогодні

22 липня вважається особливим днем, коли добре молитися за здоров’я жінок, злагоду в родині та щастя в материнстві. У народі вірили, що свята Марія Магдалина допомагає тим, хто щиро просить про підтримку, прощення або душевне зцілення.

Зранку корисно вмитися росою, яка дарує красу, молодість і захищає від лиха на цілий рік. Також вважалося сприятливим зібрати чорницю: саме в цей день вона має особливу силу зміцнювати зір і дарувати здоров’я.

Добре провести час у тиші, серед природи або в колі рідних. Спілкування з добрими людьми, особливо між жінками, вітається, а от конфліктів краще уникати. Усе, що зроблено з любов’ю цього дня, принесе добрий результат.

Народні прикмети на 22 липня 2026 року

Якщо 22 липня багато роси, то осінь буде дощовою.

Павуки активно плетуть павутину – до теплої осені.

Йде дощ – буде добрий врожай зернових.

Ранковий туман – до ясної та безвітряної погоди.

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