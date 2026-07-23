Сьогодні, 23 липня, віряни вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та їхніх сподвижників – християн, які постраждали за віру в перші століття переслідувань.

На міжнародному рівні цей день присвячений одразу двом важливим темам. Всесвітній день синдрому Шегрена покликаний підвищити обізнаність про складне аутоімунне захворювання, яке часто лишається непоміченим.

Всесвітній день китів і дельфінів нагадує про красу та вразливість морських ссавців, які потребують нашого захисту й шанобливого ставлення до океанів.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі важливі події 23 липня – дізнавайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 23 липня 2026 року

Цього дня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших постраждалих за віру у III столітті. Вони загинули в Лікії (територія сучасної Туреччини) під час гонінь на християн, ініційованих імператором Декієм.

Трохим і Теофіл відкрито сповідували християнство та зазнали жорстоких тортур за відмову зректися віри. Разом з ними мученицьку смерть прийняли й інші християни – Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій.

Хто святкує день ангела 23 липня 2026 року

Іменини 23 липня відзначають власники імен Андрій, Віталій, Трохим, Федір і Ганна.

Не забудьте привітати друзів, рідних чи колег, які носять одне з цих імен, і побажати їм міцного здоров’я, радості й благословення.

Що не можна робити 23 липня 2026 року

Лаятися, сваритися та злословити – це може накликати хвороби й негаразди.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Довго спати – зранку краще встати до сходу сонця, інакше день буде млявим.

Ламати гілки калини.

Самотнім чоловікам не варто йти до лісу – за народним віруванням, там активізується нечиста сила.

Проводити будь-які фінансові операції.

Ухвалювати важливі рішення.

Що можна робити сьогодні

Це день, пов’язаний зі стихією води, тому корисно перебувати поблизу річки, озера чи моря, купатися та відпочивати біля води – за умови теплої погоди. Добре проводити очищувальні процедури, медитувати та дослухатися до інтуїції.

Сприятливо займатися колективними справами, планувати сміливі проєкти, допомагати іншим людям. Можна свататися або планувати весілля – це обіцяє гармонійний союз. Також рекомендується прибирати вдома, створюючи затишок – це допоможе стабілізувати внутрішній стан.

День підходить для відпочинку, відновлення енергії та духовних практик. Стрижка цього дня вважається сприятливою – вона приваблює радість і щастя.

Народні прикмети на 23 липня 2026 року

Ясна, спекотна погода – до теплої осені й м’якої зими.

Хмарно без дощу – до похмурої осені.

Якщо йде дощ – триватиме 40 днів або буде багатий врожай.

Нічна гроза – до потепління та грибного сезону.

Павуки ховаються у павутині – чекай змін у погоді.

Веселка зранку – до сильного вітру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.