Яке свято 29 липня 2026 та для чого збирали калину цього дня
Сьогодні, 29 липня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також вшановують пам’ять святого мученика Калиника та відзначають Міжнародний день тигра.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 29 липня – дізнавайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 29 липня 2026 року
- Який сьогодні, 29 липня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 29 липня 2026 року
- Що не можна робити 29 липня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 29 липня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 29 липня 2026 року
Православні віряни цього дня вшановують пам’ять мучениці Серафими та мученика Калиніка.
Свята мучениця Серафима народилася в Антіохії, але жила при римському дворі у знатній родині. Під час переслідувань християн вона відкрито заявила про свою віру та відмовилася поклонитися язичницьким богам. Попри знущання та катування, Серафима залишилася відданою Христу й була вбита за віру.
Святий мученик Калинік був родом із Кілікії. Подорожуючи різними містами, він проповідував Євангеліє та навертав людей до християнства. Його заарештували в Анкірі, де правитель Сакердон наказав катувати Калиніка за відмову вклонитися язичницьким богам. Він прийняв мученицьку смерть, увійшовши у вогонь, але його тіло залишилося неушкодженим.
Який сьогодні, 29 липня 2026 року, день в Україні
29 липня в Україні відзначають День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у пам’ять про тих, хто загинув, виконуючи найскладніші бойові завдання задля безпеки країни.
Цю дату було обрано не випадково: саме 29 липня 2014 року під Сніжним на Донеччині загинула група бійців третього полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Вони намагалися врятувати екіпажі українських літаків, збитих у небі, і прийняли нерівний бій з ворогом.
Хто святкує день ангела 29 липня 2026 року
Іменини 29 липня відзначають чоловіки та хлопчики, яких звати Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап і Роман.
Усіх, хто носить ці імена, вітають з Днем ангела – бажають міцного здоров’я, душевного спокою та небесного заступництва.
Що не можна робити 29 липня 2026 року
- Ходити до лісу, особливо на самоті.
- Сваритися, лихословити та конфліктувати.
- Починати нові справи чи приймати важливі рішення.
- Займатися рукоділлям чи важкою фізичною працею.
- Голодувати, брати шлюб, залишати речі без нагляду.
Що можна робити сьогодні
29 липня – день, сприятливий для повсякденної, монотонної роботи, яка потребує зосередженості й точності.
Це добрий час для внутрішнього перегляду пріоритетів. Астрологи радять звернути увагу на своє оточення: подумки поділити людей на тих, хто підтримує, і тих, хто виснажує, і по можливості уникати контактів з останніми.
Сприятливий цей день і для того, щоб дозволити собі трохи гастрономічного задоволення – головне, їсти повільно, уважно до смаку кожного шматка. Харчування має бути не лише корисним, а й приємним.
Згідно з народними звичаями, сьогодні можна збирати калину. Її ягоди використовували для приготування напоїв, варення та навіть для вмивання. Вважалося, що це додає молодості й сили.
День також сприяє родинному спілкуванню – спільній вечері чи щирій розмові в тісному колі найрідніших.
Народні прикмети на 29 липня 2026 року
- Роса зранку довго не висихає – до спеки.
- Густий туман зранку – до великого врожаю грибів восени.
- Птахи літають низько – до зміни погоди.
- Дощ цього дня – до врожаю, але з попередженням про вологий серпень.