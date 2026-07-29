Сьогодні, 29 липня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також вшановують пам’ять святого мученика Калиника та відзначають Міжнародний день тигра.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 29 липня – дізнавайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 29 липня 2026 року

Православні віряни цього дня вшановують пам’ять мучениці Серафими та мученика Калиніка.

Зараз дивляться

Свята мучениця Серафима народилася в Антіохії, але жила при римському дворі у знатній родині. Під час переслідувань християн вона відкрито заявила про свою віру та відмовилася поклонитися язичницьким богам. Попри знущання та катування, Серафима залишилася відданою Христу й була вбита за віру.

Святий мученик Калинік був родом із Кілікії. Подорожуючи різними містами, він проповідував Євангеліє та навертав людей до християнства. Його заарештували в Анкірі, де правитель Сакердон наказав катувати Калиніка за відмову вклонитися язичницьким богам. Він прийняв мученицьку смерть, увійшовши у вогонь, але його тіло залишилося неушкодженим.

Який сьогодні, 29 липня 2026 року, день в Україні

29 липня в Україні відзначають День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у пам’ять про тих, хто загинув, виконуючи найскладніші бойові завдання задля безпеки країни.

Цю дату було обрано не випадково: саме 29 липня 2014 року під Сніжним на Донеччині загинула група бійців третього полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Вони намагалися врятувати екіпажі українських літаків, збитих у небі, і прийняли нерівний бій з ворогом.

Хто святкує день ангела 29 липня 2026 року

Іменини 29 липня відзначають чоловіки та хлопчики, яких звати Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап і Роман.

Усіх, хто носить ці імена, вітають з Днем ангела – бажають міцного здоров’я, душевного спокою та небесного заступництва.

Що не можна робити 29 липня 2026 року

Ходити до лісу, особливо на самоті.

Сваритися, лихословити та конфліктувати.

Починати нові справи чи приймати важливі рішення.

Займатися рукоділлям чи важкою фізичною працею.

Голодувати, брати шлюб, залишати речі без нагляду.

Що можна робити сьогодні

29 липня – день, сприятливий для повсякденної, монотонної роботи, яка потребує зосередженості й точності.

Це добрий час для внутрішнього перегляду пріоритетів. Астрологи радять звернути увагу на своє оточення: подумки поділити людей на тих, хто підтримує, і тих, хто виснажує, і по можливості уникати контактів з останніми.

Сприятливий цей день і для того, щоб дозволити собі трохи гастрономічного задоволення – головне, їсти повільно, уважно до смаку кожного шматка. Харчування має бути не лише корисним, а й приємним.

Згідно з народними звичаями, сьогодні можна збирати калину. Її ягоди використовували для приготування напоїв, варення та навіть для вмивання. Вважалося, що це додає молодості й сили.

День також сприяє родинному спілкуванню – спільній вечері чи щирій розмові в тісному колі найрідніших.

Народні прикмети на 29 липня 2026 року

Роса зранку довго не висихає – до спеки.

Густий туман зранку – до великого врожаю грибів восени.

Птахи літають низько – до зміни погоди.

Дощ цього дня – до врожаю, але з попередженням про вологий серпень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.