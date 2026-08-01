У серпні 2026 року церковний календар позначений низкою великих свят та днями пам’яті святих, яких православні віряни вшановують упродовж місяця.

Найважливішими подіями місяця є Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови святого пророка Йоана Хрестителя. Крім того, 29 серпня в Україні традиційно вшановують пам’ять загиблих захисників України.

Факти ICTV зібрали церковний календар на серпень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

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Церковні свята у серпні 2026 року

1 серпня — Винесення чесного Хреста (Маковея); мучеників Маккавеєвих; початок Успенського посту.

2 серпня — перенесення мощів первомученика архідиякона Стефана; знайдення мощів праведників Никодима, Гамаліїла та Авіва.

3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

4 серпня — сімох отроків Ефеських; преподобномучениці Євдокії.

5 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія.

6 серпня — Преображення Господнє .

. 7 серпня — післясвято Преображення Господнього; преподобномученика Дометія; преподобних Пимена Багатохворобливого, Пимена Посника та Меркурія Києво-Печерських.

8 серпня — святителя Еміліана; преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського.

9 серпня — апостола Матфія.

10 серпня — священномученика Лаврентія, архідиякона.

11 серпня — священномученика Євпла; преподобномучеників Федора та Василія Києво-Печерських.

12 серпня — мучеників Фотія й Аникити.

13 серпня — віддання свята Преображення Господнього; преподобного Максима Сповідника.

14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; пророка Михея; перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського; останній день Успенського посту.

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці .

. 16 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

17 серпня — священномученика Мирона; преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського.

18 серпня — мучеників Флора і Лавра.

19 серпня — мученика Андрія Стратилата.

20 серпня — пророка Самуїла.

21 серпня — апостола від 70-ти Фадея; преподобного Авраамія Працелюбного, Печерського.

22 серпня — мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія, Акиндина, Северіана та інших.

23 серпня — віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці; священномученика Іринея Ліонського.

24 серпня — священномученика Євтихія.

25 серпня — апостола Тита; перенесення мощів апостола Варфоломія.

26 серпня — мученика Іполита; священномученика Іринея Сірмійського.

27 серпня — преподобного Пимена Великого; преподобних Кукші та Никона Києво-Печерських.

28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Дальніх печерах спочивають; знайдення мощів преподобного Іова Почаївського.

29 серпня — Усікновення голови святого пророка Йоана Хрестителя; поминання загиблих захисників України .

. 30 серпня — святителів Олександра, Іоана Посника і Павла, патріархів Константинопольських.

31 серпня — покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

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