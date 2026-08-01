Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Церковний календар на серпень 2026: коли Преображення, Успіння та Маковія
У серпні 2026 року церковний календар позначений низкою великих свят та днями пам’яті святих, яких православні віряни вшановують упродовж місяця.
Найважливішими подіями місяця є Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови святого пророка Йоана Хрестителя. Крім того, 29 серпня в Україні традиційно вшановують пам’ять загиблих захисників України.
Факти ICTV зібрали церковний календар на серпень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.
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Церковні свята у серпні 2026 року
- 1 серпня — Винесення чесного Хреста (Маковея); мучеників Маккавеєвих; початок Успенського посту.
- 2 серпня — перенесення мощів первомученика архідиякона Стефана; знайдення мощів праведників Никодима, Гамаліїла та Авіва.
- 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.
- 4 серпня — сімох отроків Ефеських; преподобномучениці Євдокії.
- 5 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія.
- 6 серпня — Преображення Господнє.
- 7 серпня — післясвято Преображення Господнього; преподобномученика Дометія; преподобних Пимена Багатохворобливого, Пимена Посника та Меркурія Києво-Печерських.
- 8 серпня — святителя Еміліана; преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського.
- 9 серпня — апостола Матфія.
- 10 серпня — священномученика Лаврентія, архідиякона.
- 11 серпня — священномученика Євпла; преподобномучеників Федора та Василія Києво-Печерських.
- 12 серпня — мучеників Фотія й Аникити.
- 13 серпня — віддання свята Преображення Господнього; преподобного Максима Сповідника.
- 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; пророка Михея; перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського; останній день Успенського посту.
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.
- 16 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.
- 17 серпня — священномученика Мирона; преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського.
- 18 серпня — мучеників Флора і Лавра.
- 19 серпня — мученика Андрія Стратилата.
- 20 серпня — пророка Самуїла.
- 21 серпня — апостола від 70-ти Фадея; преподобного Авраамія Працелюбного, Печерського.
- 22 серпня — мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія, Акиндина, Северіана та інших.
- 23 серпня — віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці; священномученика Іринея Ліонського.
- 24 серпня — священномученика Євтихія.
- 25 серпня — апостола Тита; перенесення мощів апостола Варфоломія.
- 26 серпня — мученика Іполита; священномученика Іринея Сірмійського.
- 27 серпня — преподобного Пимена Великого; преподобних Кукші та Никона Києво-Печерських.
- 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Дальніх печерах спочивають; знайдення мощів преподобного Іова Почаївського.
- 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Йоана Хрестителя; поминання загиблих захисників України.
- 30 серпня — святителів Олександра, Іоана Посника і Павла, патріархів Константинопольських.
- 31 серпня — покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
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