У середу, 5 серпня 2026 року, в Україні та світі відзначають чимало міжнародних, релігійних та незвичних свят.

Зокрема, сьогодні святкують Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора, День спідньої білизни та День свіжого дихання.

Православні віряни відзначають Передсвято Преображення Господнього та вшановують пам’ять праведної Нонни й мученика Євсигнія.

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Це 1624-й день повномасштабної війни в Україні, протягом якого триває Успенський піст.

Чому цього дня обов’язково їли сиру цибулю з хлібом, які існують строгі заборони та прикмети – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Яке сьогодні церковне свято – 5 серпня 2026 року

5 серпня православні християни відзначають Передсвято Преображення Господнього – одного з найважливіших дванадесятих свят, також відомого як Яблучний Спас. Це день приготування до великих урочистостей, що символізують світло Божественної слави, явлене Ісусом Христом на горі Фавор.

Також 5 серпня вшановують пам’ять праведної Нонни – матері святого Григорія Богослова. Її життєвий шлях став прикладом глибокої віри, терпіння та сили молитви. Саме завдяки її духовній стійкості чоловік Нонни прийняв християнство та став єпископом, а син вважається одним із найвидатніших отців церкви.

Цього ж дня згадують святого мученика Євсигнія – воїна з Антіохії, який прослужив у війську 60 років, а в старості був страчений за вірність Христу під час гонінь за правління імператора Юліана Відступника.

Хто святкує день ангела 5 серпня 2026 року

У вівторок, 5 серпня, іменини відзначають Івани та Юхими, а також Марії, Дарини та Христини.

Не забудьте привітати близьких, які носять ці імена, з днем ангела.

Що не можна робити 5 серпня 2026 року

Лінуватися, довго спати, сваритися чи заздрити.

Вживати м’ясо, алкоголь та нікотин.

Працювати на городі після обіду, брати до рук гострі предмети без потреби.

Давати непрохані поради.

Порушувати правила та режим.

Що можна робити сьогодні

5 серпня – день любові, спокою і внутрішніх пошуків. Рекомендується усамітнитися, помедитувати, звернутися до свого внутрішнього “я”.

Корисно займатися духовними практиками, читати, молитися, слухати тиху музику. Фізичну активність краще звести до легких вправ на розтягнення – наприклад, хатха-йоги. Можна робити масаж, відновлювати тіло й нервову систему.

У бізнесі день не підходить для угод і фінансових операцій, однак сприятливий для благодійності й підтримки інших.

Народні прикмети на 5 серпня 2026 року

Якщо калина вже червона, осінь буде ранньою.

Грім зранку – до кількох днів спеки.

Голосно кумкають жаби – погода покращиться.

Туман увечері – серпень буде спекотним.

Яскраві зорі на світанку – на зміну погоди.

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