10 серпня 2026 року у світі відзначають Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга, Міжнародний день біодизеля, День оновлення біографії.

За новоюліанським церковним календарем цього дня вшановують святого мученика Лаврентія, а також триває Успенський піст.

Які традиції, народні прикмети та заборони пов’язані з цією датою, читайте у матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 10 серпня 2026 року

Православні віряни 10 серпня згадують святого мученика Лаврентія. Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті.

Лаврентія заарештували під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном. Перед смертю він продав церковне майно, а гроші роздав бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, він помер у 258 році. Над гробом святого діялися численні чуда.

Хто святкує день ангела 10 серпня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Афанасій, В’ячеслав та Роман.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями щастя, благополуччя, миру та кохання.

Що не можна робити 10 серпня 2026 року

Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, проявляти байдужіть і жорстокість. Народні прикмети не радять займатися торгівлею, оскільки сьогодні підвищується ризик шахрайства.

Не варто робити великі покупки — речі прослужать недовго і не принесуть радості. Не можна лінуватися — це до фінансових проблем. Також заборонено скаржитися на своє життя, інакше проблем стане ще більше.

Що можна робити сьогодні

Святому Лаврентію заведено молитися про зцілення від хвороб очей. Вранці цього дня можна вмитися росою — у народі вірили, що це допоможе “змити” будь-які захворювання.

Народні прикмети на 10 серпня 2026 року

Спекотна погода — чекайте на дощову осінь.

У водоймах спокійна вода — осінь і зима будуть теплими.

Ясний і теплий день — риболовля до кінця літа буде вдалою.

Сильний дощ — до затяжної осені.

Уранці іній — до ранньої і холодної зими.

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