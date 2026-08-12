День молоді в Україні відзначають 12 серпня разом із Міжнародним днем молоді. Свято присвячене поколінню, яке вже сьогодні впливає на майбутнє країни: навчається, працює, волонтерить, розвиває власну справу та долучається до суспільного життя.

Коли День молоді в Україні у 2026 році, чому дату святкування змінили та як можна відзначити цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День молоді: дата у 2026 році

День молоді 2026 в Україні відзначається 12 серпня. Це офіційна дата, встановлена відповідно до міжнародного календаря, і вона не змінюється з року в рік.

Зараз дивляться

Раніше в Україні День молоді припадав на останню неділю червня. Але з 2022 року святкування перенесли на 12 серпня (указ президента України №333/2021), щоб узгодити його з Міжнародним днем молоді, який запроваджено ООН.

Таким чином у 2026 році українці святкують День молоді у середу, 12 серпня.

Що означає свято День молоді та які традиції

Формальних традицій у цього свята небагато, але є кілька загальних речей, які повторюються з року в рік.

День молоді, традиції святкування:

Зокрема, це відкриті заходи, такі як концерти, лекції, форуми та квести, які проводять місцеві громади, виші або громадські організації.

Обговорення проблем молоді. Це теми зайнятості, освіти, еміграції та участі у політиці.

Нагородження активних молодих людей за волонтерство, спортивні досягнення або ініціативи у громадах.

Як святкуватимуть День молоді у 2026 році

Київ та Львів підготували на День молоді в Україні насичену програму з концертами, фестивалями, спортивними подіями та благодійними ініціативами.

Через воєнний стан традиційні нічні вечірки не проводитимуть, однак молодь зможе відвідати масштабні заходи просто неба.

У Києві головними майданчиками стануть ВДНГ та його Поляна, а у Львові частина подій відбудеться у Стрийському парку. Програма охоплює як безкоштовні заходи, так і події з квитками.

День молоді 2026 у Києві

У столиці основні події зосередяться на території ВДНГ. Тут проведуть спортивний захід та великий концерт.

Так, у середу, 12 серпня з 09:00 до 12:00 на ВДНГ біля першого павільйону відбудеться Молодь RUN.

Учасників чекає спільна руханка з олімпійцями та забіги на різні дистанції. Зокрема, можна буде долучитися до Молодіжної милі завдовжки 1,6 км.

До заходу також долучаться ветерани та військові. Для учасників на території ВДНГ передбачені укриття, зокрема у павільйонах №1, 5 та 13.

А у п’ятницю, 14 серпня, на Поляні ВДНГ відбудеться великий концерт День Молоді на Поляні з ХІТ FM.

Організатори обіцяють сцену просто неба, виступи українських артистів, фуд-корти та благодійну складову. Вартість квитків стартує від 200 грн.

День молоді 2026 у Львові

У Львові святкування також розпочнеться 12 серпня. Однією з подій стане вечірка у стилі 100-річної давнини.

Захід відбудеться о 18:00 у Музеї народної архітектури і побуту Шевченківський гай. На гостей чекають традиційні танці, гуртові співи та жива етномузика.

Для студентів, школярів та військових вхід буде безкоштовним за попередньою реєстрацією. Для інших відвідувачів квиток коштує 200 грн.

А вже на вихідних, 15–16 серпня, у Стрийському парку проведуть фестиваль, присвячений відпочинку від ґаджетів. Організатори пропонують повернутися до розваг із дитинства, командних ігор та активностей без постійного погляду в екран.

Також працюватиме зона арттерапії від Unbroken Art. Долучитися до неї можна за донат від 300 грн. Окремою подією стане забіг “без побитих колін”.

У неділю, 16 серпня о 19:30 у Стрийському парку виступить Святослав Вакарчук. Лідер Океану Ельзи проведе спеціальний сольний акустичний вечір просто неба.

Концерт матиме назву “Побачення у Стрийському парку”. Вхід на нього буде вільним.

У Львові також запланований всеукраїнський форум Молодвіж 2026, однак він відбудеться тільки наступного місяця, 5 вересня, у креативному просторі !FESTrepublic. У програмі форуму заявлені дискусії про майбутнє країни, працевлаштування, нетворкінг та вечірня музична програма.

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