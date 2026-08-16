У серпні українці відзначають третій і останній із трьох Спасів – Горіховий Спас, який також називають Хлібним. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар дата свята припадає на середину серпня.

Коли Горіховий Спас у 2026 році, яка історія свята та які традиції з ним пов’язані – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Також розповідаємо, які популярні сьогодні обряди насправді не були характерними для української традиції.

Горіховий Спас 2026 – дата

У 2026 році Горіховий Спас в Україні відзначають 16 серпня – саме на цю дату припадає Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа за новоюліанським календарем, яким послуговується Православна церква України.

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За старим стилем Горіховий Спас святкували 29 серпня.

Горіховий Спас 2026 – історія свята

У церковній традиції цей день присвячено Перенесенню Нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя. Ікона, за переказами, виникла чудесним способом – коли Христос витер обличчя рушником, і на ньому залишився Його образ.

Він вважається одним із перших зображень Ісуса та символізує Його присутність поруч із людьми.

Горіховий Спас також називають Хлібним, бо цього дня випікають перший хліб з нового врожаю. Інша назва – Полотняний Спас — у давнину саме цього дня влаштовували ярмарки тканин.

Крім релігійного значення, у свята є ще кілька трактувань – це день вдячності за плоди землі й символічне завершення літа.

Горіховий Спас 2026 – традиції

Примітно, що в українській традиції не було окремого культу освячення горіхів. Цей ритуал побутував переважно в російській церковній практиці.

Українці ж цей день більше пов’язували із завершенням літа, збором пізніх фруктів, сушінням горіхів, приготуванням першого хліба з нового зерна.

От прикмети, пов’язані з врожаєм горіхів, були:

Горіхів багато – зима буде холодною.

Якщо перший горіх твердий і смачний – рік буде вдалим.

У цей день не можна сваритися, бо врожай зіпсується.

Якщо в будинку цього дня пахне свіжим хлібом – буде достаток на цілий рік.

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