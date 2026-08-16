Що святять у церкві на Горіховий Спас 2026: список
У неділю, 16 серпня, православні віряни відзначають Горіховий Спас 2026, який також називають Хлібним. Одна з головних традицій свята — відвідати богослужіння та освятити в церкві дари нового врожаю.
Після служби освяченими продуктами пригощають рідних і сусідів, а частиною гостинців традиційно діляться з тими, хто потребує допомоги.
Що святити на Горіховий Спас 2026, які продукти можна покласти до кошика та що не варто нести до церкви – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Що святять на Горіховий Спас 2026
Головним продуктом, який заведено освячувати в день третього літнього Спасу, є горіхи. До церкви несуть волоські горіхи, фундук, мигдаль, ліщину.
Напередодні свята господині випікають хліб із нового зерна — його також потрібно освятити в храмі на знак вдячності за врожай. До святкового кошика додають сезонні фрукти — яблука, сливи, виноград, груші.
Не буде порушенням принести до церкви мед і воду. Хоч мед вважається атрибутом Першого Спаса, його можна освятити й на Горіховий.
До кошика також можна додати колосся пшениці та букет з осінніх квітів (чорнобривців, айстр, жоржин).
Варто зазначити, що, окрім традицій, із Горіховим Спасом пов’язана й низка заборон. Про те, що не можна робити у день свята, читайте у нашому матеріалі.