У неділю, 16 серпня, православні віряни відзначають Горіховий Спас 2026, який також називають Хлібним. Одна з головних традицій свята — відвідати богослужіння та освятити в церкві дари нового врожаю.

Після служби освяченими продуктами пригощають рідних і сусідів, а частиною гостинців традиційно діляться з тими, хто потребує допомоги.

Що святити на Горіховий Спас 2026, які продукти можна покласти до кошика та що не варто нести до церкви – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що святять на Горіховий Спас 2026

Головним продуктом, який заведено освячувати в день третього літнього Спасу, є горіхи. До церкви несуть волоські горіхи, фундук, мигдаль, ліщину.

Напередодні свята господині випікають хліб із нового зерна — його також потрібно освятити в храмі на знак вдячності за врожай. До святкового кошика додають сезонні фрукти — яблука, сливи, виноград, груші.

Не буде порушенням принести до церкви мед і воду. Хоч мед вважається атрибутом Першого Спаса, його можна освятити й на Горіховий.

До кошика також можна додати колосся пшениці та букет з осінніх квітів (чорнобривців, айстр, жоржин).

Варто зазначити, що, окрім традицій, із Горіховим Спасом пов’язана й низка заборон. Про те, що не можна робити у день свята, читайте у нашому матеріалі.

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