У понеділок, 17 серпня, у світі відзначають Міжнародний день чорного кота, День магазинів секонд-хенд, Всесвітній день бездомних тварин та День Візьми тварину з притулку. Також в цей день святкують День Незалежності Республіки Індонезія.

Водночас віряни вшановують пам’ять святого мученика Мирона.

Факти ICTV зібрали головні свята 17 серпня 2026 року та розповідають, які традиції й прикмети пов’язані з цією датою, що не можна робити та хто сьогодні святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 17 серпня 2026 року

У церковному календарі 17 серпня – день пам’яті святого мученика Мирона, який жив у III столітті та був пресвітером в Агайї (Греція).

Мирон славився лагідністю та милосердям до людей, але також він мужньо захищав вірян. Святий постраждав за свою віру в Христа у 250 році за часів царювання імператора Деція.

Хто святкує день ангела 17 серпня 2026 року

17 серпня іменини відзначають власники імен Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями миру, здоров’я і достатку.

Що не можна робити 17 серпня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти злість, байдужість і жадібність.

Народні прикмети не радять 17 серпня йти на цвинтар. Заборонено відмовляти у допомозі нужденним і ображати тварин. Також у неділю не рекомендується займатися різними домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї.

Що можна робити сьогодні

Сьогоднішній день варто присвяти молитві та відпочинку, можна відвідати недільне богослужіння в церкві. Якщо маєте змогу – допоможіть вдовам, сиротам і знедоленим.

Сприятливий день для очищення думок і простору. Цього дня спалювали старі речі – вважалося, що разом із ними з дому йдуть хвороби і печалі.

Народні прикмети на 17 серпня 2026 року

Теплий і ясний день – чекайте на негоду.

Дуже спекотно – у вересні буде багато дощів.

Журавлі вже полетіли – на Покрову будуть морози.

Низько пливуть хмари – до затяжних дощів.

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