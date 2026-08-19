День пасічника 2026: привітання для людей, які дарують нам мед
Щороку 19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Це професійне свято бджолярів, завдяки праці яких Україна зберігає давні традиції бджільництва та залишається однією із відомих виробниць меду.
День пасічника України офіційно започаткували у 1997 році. Раніше дата свята збігалася з Яблучним Спасом, однак після переходу українських церков на новий календар Преображення Господнє відзначають 6 серпня, тоді як професійне свято пасічників залишилося 19 серпня.
Цього дня можна подякувати знайомим бджолярам за їхню непросту працю та побажати щедрих медозборів і міцного здоров’я.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем пасічника 2026 у картинках, віршах і прозі, які можна надіслати рідним, друзям та колегам.
День пасічника – картинки
Привітання з Днем пасічника у віршах
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Всіх пасічників щиро я вітаю,
Сьогодні в Україні ваше свято!
Добробуту у всьому бажаю,
Здоров’я бджолам і медку багато.
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Всіх, хто сфері бджільництва
Присвятив своє життя,
Привітаю я сьогодні,
Бажаю вам щастя і добра.
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З Днем пасічника України!
Трудіться довго і щасливо!
Хай плоди праці прибуток принесуть,
А бджоли якомога більше меду запасуть!
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З Днем пасічника України!
Ви нам готуєте прекрасний врожай!
Адже мед – природний вітамін,
Яким славиться наш край!
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Привітання з Днем пасічника в прозі
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Вітаю з Днем пасічника! Нехай кожна бджілка у вулику приносить радість, а кожна крапля меду додає здоров’я та сили. Щиро дякую за вашу працю!
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Пасічнику, бажаю тобі щедрого врожаю меду, міцного здоров’я і натхнення у цій благородній справі. З професійним святом!
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Щиро вітаю вас з Днем пасічника! Бажаю добра, миру, міцного здоров’я, натхнення, щасливої світлої долі та багатого врожаю. Нехай у вашій оселі завжди панує достаток, а праця приносить лише задоволення.
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З професійним святом, пасічнику! Бажаю тобі сонячних днів, щасливих моментів та щедрих бджолиних дарів. Дякую за любов і турботу, яку ти вкладаєш у свою справу!
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Вітаю з професійним святом, з Днем пасічника! Нехай на пасіках завжди буде багато меду, нехай бджоли не жалять і не хворіють, а люди будуть вдячні за роботу!
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