У неділю, 6 вересня, в Україні відзначають День підприємця.

У церковному календарі сьогодні — Чудо архангела Михаїла в Хонах, або Михайлове чудо. Більше про свята, іменини, прикмети й заборони дня — далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 6 вересня 2026 року

Щороку 6 вересня віряни вшановують архангела Михаїла, одного з головних ангелів у християнстві. Цього дня згадують кілька чудес, які відбулися в місцевості Хони (нині територія Туреччини). Одне з них — зцілення дівчини, яка випила води з джерела.

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Також вважається, що архангел врятував церкву, яку язичники хотіли знищити, направивши на неї потік води з двох гірських річок. Тоді Михаїл ударив жезлом по горі, утворивши тріщину, в яку й направився потік води, що врятувало храм.

Який сьогодні, 6 вересня 2026 року, день в Україні

В Україні 6 вересня відзначають День підприємця.

Заснування Дня підприємця стало способом держави визнати роль малого та середнього бізнесу у розвитку економіки України. Указ 1998 року визначив необхідність належного вшанування підприємців, які у 1990-х роках започаткували ринкові перетворення, створювали приватні компанії з нуля та формували перше бізнесове середовище в незалежній Україні.

Хто святкує день ангела 6 вересня 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар і Михайло.

Що не можна робити 6 вересня 2026 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів, заздрості, жадібності. Не можна проявляти байдужіть і відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять цього дня мити голову, щоб не “змити” розум і пам’ять. У Михайлів день не рекомендується фізично працювати як вдома, так і в полі чи на городі. Не варто брати до рук гострі предмети – підвищується ймовірність поранень.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто помолитися архангелу Михаїлу, попросивши в нього міцного здоров’я, зцілення від різних хвороб, захисту від зла і недобрих людей. 6 вересня рекомендується помиритися з усіма, з ким були у сварці або на кого тримали образу.

Народні прикмети на 6 вересня 2026 року

Теплий і сонячний день — вересень буде погожим.

Вранці туман — до потепління.

На березі вгорі зелене листя, а внизу вже все опало — до ранньої зими й теплої весни.

Дощ — до гарного врожаю гарбузів.

На калині багато ягід, а на дубі багато жолудів — зима буде холодною і сніжною.

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