Яке свято 8 вересня 2026 та чому варто зробити добру справу
У вівторок, 8 вересня, відзначається Всесвітній день фізіотерапії, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день боротьби з муковісцидозом.
У церковному календарі сьогодні — Різдво Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети й заборони дня — далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 8 вересня 2026 року
- Хто святкує день ангела 8 вересня 2026 року
- Що не можна робити 8 вересня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 8 вересня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 8 вересня 2026 року
8 вересня православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці — це велике свято на честь народження Діви Марії, матері Ісуса Христа. У народі цей день називають Другою Пречистою.
Згідно з переказами, Діва Марія народилася в Єрусалимі, в сім’ї Йоакима й Анни, які довго молилися Господу про дитину. Віряни шанують Пресвяту Богородицю як велику праведницю, заступницю людей, покровительку сільського господарства.
Хто святкує день ангела 8 вересня 2026 року
8 вересня іменини відзначають власники імен Іван та Георгій. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і добробуту.
Що не можна робити 8 вересня 2026 року
Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
У свято Другої Пречистої заборонено прибирати та займатися важкою фізичною роботою. Не варто працювати на городі та в полі. Рукоділля теж краще відкласти на інший день. Народні прикмети не радять тримати образу на інших.
Що можна робити сьогодні
Цього дня варто відвідати богослужіння в церкві та помолитися Пресвятій Богородиці, попросивши у неї здоров’я та жіночого щастя.
8 вересня обов’язково потрібно зробити добру справу, допомогти нужденним, тоді у домі завжди пануватиме достаток. Сьогодні можна запрошувати в гості рідних, також варто приділити час відпочинку.
Народні прикмети на 8 вересня 2026 року
- Птахи летять низько — до похолодання.
- Багато павутини на деревах — чекайте на теплу погоду.
- На траві вранці іній — скоро буде негода.
- Захід сонця або світанок червоного кольору — до вітряної та дощової погоди.