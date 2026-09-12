День військ радіоелектронної боротьби: щирі привітання у листівках, віршах та прозі
Війська радіоелектронної боротьби — це технологічний щит та “невидима зброя” сучасної армії. Саме завдяки майстерності та високій точності фахівців РЕБ країна отримує перевагу в цифровому та радіопросторі, глушить ворожу навігацію, “засліплює” дрони противника та ефективно блокує його технічні системи.
Коли святкують День військ радіоелектронної боротьби в Україні у 2026 році та як привітати воїнів – читайте в нашому матеріалі.
Коли День військ радіоелектронної боротьби 2026 в Україні
День військ радіоелектронної боротьби відзначають в Україні щороку 12 вересня.
Відповідний указ №679/2025 підписав президент України Володимир Зеленський, відзначаючи важливий внесок фахівців РЕБ у захист суверенітету та критичної інфраструктури держави.
Рішення ухвалено з метою розбудови національних військових традицій, а також ураховуючи ключову роль військ радіоелектронної боротьби у відсічі збройної агресії та забезпеченні електромагнітного прикриття важливих об’єктів країни.
Привітання з Днем військ радіоелектронної боротьби у прозі
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Невидимому щитові України — слава! Вітаємо воїнів РЕБ! Дякуємо за тишу в небі, “засліплені” ворожі дрони та збережені життя наших захисників.
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З Днем військ РЕБ! Нехай ваші перешкоди завжди стають неподоланною стіною для ворога, сигнал буде чистим, а захист — абсолютним. Надійного вам тилу та якнайшвидшої Перемоги!
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Володарям ефіру — шана й подяка! З професійним святом, воїни РЕБ! Дякуємо за вашу високоточну, тиху та надважливу роботу. Міцного здоров’я та витримки!
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Вітаємо захисників цифрового та радіопростору! Нехай жоден ворожий імпульс не пройде крізь ваш захист. Сильних систем, надійного зв’язку та сильного ангела-охоронця!
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З Днем військ радіоелектронної боротьби ЗСУ! Ви — ті, хто нищить плани ворога ще в повітрі та в ефірі. Дякуємо за майстерність, витримку та безпеку наших воїнів!
День військ радіоелектронної боротьби: привітання у віршах
З днем РЕБ вітаємо! Дякуємо щиро
За спокій в небі й захист в ефірі.
Хай ворог блукає у темному гаю,
А вам — лише успіху в ріднім краю!
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Володарі хвиль і сильні професіонали,
Абсолютний захист ви побудували!
Здоров’я міцного, наснаги та сили,
Щоб ваші системи безвідмовно робили!
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Військам РЕБ — честь, пошана і слава!
За вами стоїть українська держава.
Хай чистим і точним буде ваш сигнал,
А влучний ваш захист — нищить наповал!