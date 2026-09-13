У неділю, 13 вересня, в Україні відзначається День перукаря і День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, який традиційно припадає на другу неділю вересня.

Також на цю дату припадають Міжнародний день шоколаду, День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин, День народження пеніциліну і День позитивного мислення.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Корнилія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня — далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 13 вересня 2026 року

13 вересня православні віряни згадують священномученика Корнилія. Він був римським сотником, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській.

Корнилій був одним з перших язичників, який прийняв християнство після проповіді апостола Петра. У Біблії святий згадується, як побожна людина, що подавала милостиню та завжди молилася Богові.

Який сьогодні, 13 вересня 2026 року, день в Україні

Неофіційне свято 13 вересня — День перукаря. Привітайте сьогодні фахівців, які роблять ваше волосся здоровим і красивим.

Також цього дня ми відзначаємо День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Свято традиційно припадає на другу неділю вересня та було засноване ще у 1993 році. Сьогодні в цій сфері працює близько 1% українців, щодня вони роблять внесок у розвиток економіки й енергетичну безпеку країни.

Хто святкує день ангела 13 вересня 2026 року

День ангела сьогодні святкують власники таких чоловічих імен: Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро і Степан.

Що не можна робити 13 вересня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не варто згадувати старі образи, адже це може призвести до погіршення стосунків. Не можна відмовляти у милостині.

День не підходить для весілля, вінчання, побачень і любовних справ. Народні прикмети не радять позичати гроші чи брати кредити, інакше буде важко вибратися із боргової ями.

Що можна робити сьогодні

13 вересня дозволяється працювати на подвір’ї та на городі, можна збирати урожай, займатися різними домашніми справами.

Наші предки вірили, якщо сьогодні побачити в небі клин птахів — це до великої удачі. А якщо вони досі не полетіли, то тепло затримається і бабине літо буде довгим. День вважається вдалим для будівництва та ремонту.

Народні прикмети на 13 вересня 2026 року

Граки відлетіли — до ранньої зими.

Червоний місяць — чекайте на сильний вітер.

Багато комарів — бабине літо буде довгим.

Журавлі голосно кричать — чекайте на дощову погоду.

Що вище летять журавлі, то холоднішою буде зима.

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