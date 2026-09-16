Жовтень для українців — це середина осені та час, коли дні стають коротшими, а погода поступово змінюється на прохолоднішу. У цьому місяці в Україні відзначатимуть державні, професійні, пам’ятні та міжнародні дати.

1 жовтня українці відзначатимуть День захисників і захисниць України. Також цього дня припадають День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.

Які свята у жовтні 2026 року та чи будуть додаткові вихідні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Календар свят на жовтень 2026 року

Перелік свят у жовтні:

1 жовтня — День захисників і захисниць України, День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.

4 жовтня — День територіальної оборони України та День працівників освіти.

8 жовтня — День юриста.

10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.

11 жовтня — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби та День художника.

14 жовтня — День створення УПА.

День створення УПА. 17 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.

18 жовтня — День працівників харчової промисловості.

19 жовтня — День відповідальності людини.

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

27 жовтня — День української писемності та мови.

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.

Святковий календар на жовтень 2026: чи будуть додаткові вихідні

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. За звичайних умов ця дата є святковим і неробочим днем відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. Але на період дії воєнного стану норми цієї статті не застосовуються. Це передбачено статтею 6 закону №2136-IX.

Тому 1 жовтня 2026 року не матиме статусу додаткового вихідного через свято. Робочий графік у цей період визначається з урахуванням спеціальних правил, встановлених законодавством про працю в умовах воєнного стану.

Отже, у жовтні 2026 року додаткових вихідних через святкові дати не передбачено. День захисників і захисниць України припадає на четвер, 1 жовтня, але окремого неробочого дня у зв’язку з цією датою під час воєнного стану немає.

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