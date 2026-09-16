Свята у жовтні 2026: коли відзначатимуть День юриста та День працівників освіти
Жовтень для українців — це середина осені та час, коли дні стають коротшими, а погода поступово змінюється на прохолоднішу. У цьому місяці в Україні відзначатимуть державні, професійні, пам’ятні та міжнародні дати.
1 жовтня українці відзначатимуть День захисників і захисниць України. Також цього дня припадають День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.
Які свята у жовтні 2026 року та чи будуть додаткові вихідні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Календар свят на жовтень 2026 року
Перелік свят у жовтні:
- 1 жовтня — День захисників і захисниць України, День ветерана, День Українського козацтва та Міжнародний день громадян похилого віку.
- 4 жовтня — День територіальної оборони України та День працівників освіти.
- 8 жовтня — День юриста.
- 10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології.
- 11 жовтня — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби та День художника.
- 14 жовтня — День створення УПА.
- 17 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості.
- 18 жовтня — День працівників харчової промисловості.
- 19 жовтня — День відповідальності людини.
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
- 27 жовтня — День української писемності та мови.
- 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.
Святковий календар на жовтень 2026: чи будуть додаткові вихідні
1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. За звичайних умов ця дата є святковим і неробочим днем відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. Але на період дії воєнного стану норми цієї статті не застосовуються. Це передбачено статтею 6 закону №2136-IX.
Тому 1 жовтня 2026 року не матиме статусу додаткового вихідного через свято. Робочий графік у цей період визначається з урахуванням спеціальних правил, встановлених законодавством про працю в умовах воєнного стану.
Отже, у жовтні 2026 року додаткових вихідних через святкові дати не передбачено. День захисників і захисниць України припадає на четвер, 1 жовтня, але окремого неробочого дня у зв’язку з цією датою під час воєнного стану немає.