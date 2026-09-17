2026 рік поступово наближається до завершення, а це означає, що зовсім скоро українці почнуть готуватися до новорічних свят. У цей період виникає чимало запитань про те, яким буде наступний рік і який символ йому відповідає за східним календарем.

Тож Факти ICTV дізнавалися, яка тварина символ 2027 року та чого очікувати від цього періоду.

2027 — рік якої тварини

2027 рік за східним календарем буде під знаком Червоної Вогняної Кози, або Вівці. Це восьмий символ 12-річного циклу китайського зодіаку. Кожній тварині на Сході приписують певні риси, а поєднання із п’ятьма стихіями додає року окремих характеристик.

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За місячно-сонячним календарем 2027 рік розпочнеться 6 лютого і триватиме до 25 січня 2028 року. Коза на Сході пов’язана з м’якістю, чутливістю, добротою та прагненням до гармонії. Вона символізує любов до краси, творчості, природи та комфортного оточення.

Водночас стихія Вогню додає цьому символу енергійності, пристрасності та рішучості. Саме тому Вогняній Козі приписують поєднання спокійного характеру з внутрішньою силою та готовністю діяти.

Хто стане символом 2027 року та що це означає

Цикл Кози повторюється кожні 12 років, однак характеристики року щоразу змінюються залежно від стихії. У китайському календарі їх п’ять: Метал, Вода, Дерево, Вогонь і Земля.

Поєднання Кози з Вогнем формує символ, якому приписують цілеспрямованість і здатність доводити розпочаті справи до кінця. Вогняна стихія робить Козу більш динамічною та рішучою.

Проте для цього символу важливими залишаються гармонія, творчість та прагнення до краси. Козі приписують розвинену уяву, живий характер і здатність легко привертати увагу завдяки природній чарівності.

На Сході цей знак також пов’язують із добротою та емоційністю. Коза чутливо сприймає навколишній світ, прагне створювати затишок і цінує гармонійні стосунки.

Чого очікувати від 2027 — року Червоної Вогняної Кози

2027 рік у Китаї пов’язують із творчістю, гармонією та розвитком стосунків. Вогняна стихія додасть цьому періоду активності та прагнення до змін, тоді як символ Кози підкреслюватиме важливість внутрішньої рівноваги та стабільності.

Цей період асоціюється з розвитком творчих ідей, новими знайомствами та зміцненням сімейних цінностей. Важливими рисами стануть емоційна щедрість, взаєморозуміння та готовність шукати компроміси.

За характеристикою Вогняної Кози, 2027 рік також буде пов’язаний із наполегливістю та креативністю у професійній діяльності. Особливе значення матимуть сфери, де потрібні творчий підхід, мистецтво, дизайн і робота із соціальними проєктами.

У фінансових питаннях східний гороскоп радить робити ставку на зважені рішення та не поспішати з ризикованими починаннями. Для досягнення результатів важливими залишатимуться наполеглива праця та вміння використовувати власні сильні сторони.

2027-й також асоціюється з пошуком балансу між роботою та відпочинком. Подорожі, спілкування та нові знайомства можуть стати важливою частиною року.

Отже, Червона Вогняна Коза поєднує м’якість і чутливість із рішучістю та енергійністю. За східними уявленнями, 2027 рік буде пов’язаний із творчістю, гармонією, прагненням до стабільності та розвитком стосунків.

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