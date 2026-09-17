Щороку в перший місяць осені українці відзначають День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

У це свято заведено згадувати святих мучениць, які постраждали за віру в Христа, та їхню матір, яка не змогла пережити таке горе.

Подія нагадує про важливість духовної сили та головних християнських чеснот, зокрема віри, надії та любові.

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День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії — дата

За новоюліанським календарем День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначається 17 вересня.

Свято має сталу дату — щороку припадає на середину першого місяця осені. Раніше, до переходу Православної Церкви України на новий стиль, подія відзначалася 30 вересня.

Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії — значення свята

Святі мучениці Віра, Надія, Любов та їхня матір Софія жили в II столітті в Римі. Софія виховувала дівчат в повазі та любові до Бога. Коли у 137 році почалося переслідування християн, матір із дочками ув’язнили й відправили на суд до імператора.

Святі твердо відстоювали віру в Христа та відмовлялися від ідолопоклоніння. За це Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. Софія з почестями поховала понівечені тіла доньок. Вона три дні провела в молитві біля їхнього гробу, а потім померла.

У народній традицій цей день вважається нагадуванням про цінність сімейних зв’язків і важливість непохитної віри. Для вірян святі стали символом мужності, моральної стійкості та духовної сили.

У день свята заведно ходити до церкви та молитися за рідних і близьких. А також 17 вересня вітають жінок, які носять імена Віра, Надія, Любов та Софія.

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