Щороку в Україні відзначають професійне свято – День машинобудівника. Воно присвячене тим, хто створює мотори, механізми, автівки, гвинтокрили та інше сучасне обладнання.

Машинобудування об’єднує тисячі інженерів, конструкторів, технологів та робітників. Їхня майстерність і винахідливість допомагають Україні рухатися вперед навіть у найскладніші часи.

Без праці цих фахівців неможливі ані стабільна економіка, ані розвиток науки, ані надійна обороноздатність держави. Тож саме час привітати машинобудівників з їхнім професійним святом.

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Коли святкують День машинобудівника 2026

У 2026 році День машинобудівника в Україні відзначатиметься 27 вересня. Традиційно свято припадає на четверту неділю першого місяця осені.

Це гарна нагода подякувати всім, хто щодня докладає зусиль до створення техніки й устаткування, які працюють на благо країни.

День машинобудівника 2026 – привітання у листівках

До свята Факти ICTV підготували добірку листівок та вітань, якими можна поділитися з рідними та друзями, що працюють у цій галузі.

День машинобудівника 2026 – привітання в прозі

Щиро вітаю з Днем машинобудівника! Нехай кожен день приносить вам радість від роботи, упевненість у власних силах і гордість за те, що ви створюєте техніку, яка служить людям і країні! Бажаю міцного здоров’я, добробуту у родині та великих професійних звершень!

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Дорогі машинобудівники! Ваша праця – основа розвитку промисловості та науки. Бажаю вам натхнення, нових ідей та успішних проєктів. Хай у житті все працює злагоджено, як добре налагоджений механізм, а кожен день дарує вам сили й упевненість у завтрашньому дні!

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Вітаю з професійним святом! Машинобудування – це не тільки про метал і техніку, а й про майбутнє, яке ви творите своїми руками. Хай робота приносить вам задоволення, визнання та гідну винагороду, а вдома завжди чекають тепло, любов і підтримка!

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З Днем машинобудівника! Бажаю, щоб у вашій роботі завжди було місце для творчості та нових відкриттів, а життя нагадувало міцну конструкцію – стійку, гармонійну та надійну! Нехай здоров’я буде міцним, а добробут зростає з кожним днем!

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Шановні машинобудівники! Ви зміцнюєте нашу державу, працюючи для економіки, науки й оборони. Бажаю, щоб ваші знання та досвід завжди знаходили гідне застосування. Хай кожна ідея перетворюється на реальний успіх, а у родинах панують мир і щастя!

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