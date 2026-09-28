Сьогодні, 28 вересня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день поке та Всесвітній день боротьби проти сказу.

Для православних вірян це день пам’яті преподобного Харитона Сповідника та собор преподобних отців Києво-Печерських (Ближніх печер).

Факти ICTV зібрали всі головні події 28 вересня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

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Православні віряни вшановують собор преподобних отців Києво-Печерських, які спочили в Антонієвих (Ближніх) печерах, а також пам’ять преподобного Харитона Сповідника.

Києво-Печерська лавра є однією з головних святинь України. Саме подвиги преподобних отців Печерських зробили її відомою усьому православному світу. У Ближніх печерах, що з’явилися ще у 1057 році за ігумена Варлаама, зберігаються мощі понад 120 святих – це найбільша кількість православних покровителів в одному монастирі у світі.

У цей же день згадують преподобного Харитона Сповідника, що жив у місті Іконії (сучасна Туреччина), сповідував християнську віру під час гонінь і зазнав жорстоких катувань, але врятувався у дивовижний спосіб.

Після звільнення Харитон заснував у Палестині кілька монастирів, серед яких Фаранська лавра, і склав суворий чернечий устав. Наприкінці життя він усамітнився в пустелі, але залишався духовним наставником братії. Помер у глибокій старості та був похований у монастирі, створеному на місці свого дивовижного спасіння.

Хто святкує день ангела 28 вересня 2026 року

28 вересня іменини відзначають чоловіки на ім’я Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап і Федір.

Серед жінок цього дня святкують Ганна, Марія, Тетяна, Уляна та Юліана.

Що не можна робити 28 вересня 2026 року

Сваритися та лаятися – це може спричинити проблеми з горлом чи диханням.

Скаржитися та ділитися планами.

Прибирати та займатися важкою хатньою роботою – тож маєте офіційний привід відпочити цієї неділі.

Їсти ягоди – вважалося, що цього дня вони можуть “вбирати” нечисту силу.

Повертатися за забутими речами чи ходити в гості.

Що можна робити сьогодні

28 вересня підходить для рукоділля чи невеликих домашніх справ. День вважається сприятливим для торгівлі та хірургічних операцій.

Добре займатися освітою, здобуттям нових знань і передачею досвіду іншим. Це вдалі дні для викладачів та учнів, для тих, хто прагне набути нових навичок. Поради важливо давати лише тоді, коли їх справді просять.

Також у стосунках цього дня особливу роль відіграють слова любові та компліменти. Вони здатні зміцнити взаємини й гармонізувати атмосферу.

Народні прикмети на 28 вересня 2026 року

Рано почервоніла калина – на ранню й люту зиму.

Якщо дерева зацвіли вдруге – осінь буде довгою й теплою.

Листя берези швидко опадає – на холодну зиму.

Ясне небо – взимку випаде багато снігу.

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